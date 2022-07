Nouveau cas d’infection par l’amibe mangeuse de cerveau : qu’est-ce que c’est, comment il se contracte et à quel point il est dangereux

L’amibe Naegleria fowleri dite « amibe mangeuse de cerveau » est responsable de méningo-encéphalites amibiennes primitives sévères. Que sait-on du micro-organisme.

L’amibe mangeuse de cerveau Crédit : wikipedia

Aux États-Unis, il y a eu un nouveau cas dramatique d’infection par « l’amibe mangeuse de cerveau », un micro-organisme unicellulaire responsable d’une maladie rare et très dangereuse appelée méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM) ou naegleriasis. L’infection est mortelle dans 90% des cas. Le malheureux patient, Caleb Z., est un jeune garçon ; souvent les victimes de cet agent pathogène sont les très jeunes. L’adolescente de Port Charlotte (Floride) est actuellement hospitalisée dans un état grave au Golisano’s Children’s Hospital et se débat entre la vie et la mort. Il a contracté l’amibe en nageant dans un lac pendant un camp d’été; après avoir développé de graves maux de tête et des hallucinations, il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où le terrible diagnostic a été posé. Voici ce que nous savons sur l’amibe mangeuse de cerveau.

Qu’est-ce que l’amibe mangeuse de cerveau

L’amibe mangeuse de cerveau est un organisme unicellulaire scientifiquement nommé (un protiste) Naegleria fowleri. Il vit partout dans le monde et préfère les eaux douces, très chaudes et calmes, comme celles des étangs et des lacs durant l’été. Ici l’amibe, qui a un diamètre d’une vingtaine de micromètres, se trouve généralement dans le substrat vaseux. Cependant, lorsque les conditions deviennent défavorables, il peut se transformer en forme biflagellée et nager en eau libre, à la recherche d’un meilleur endroit pour survivre. C’est précisément la phase la plus dangereuse de ce micro-organisme. Comme l’indiquent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, l’amibe tolère facilement des températures de 46 ° C.

Comment l’amibe mangeuse de cerveau est contractée

L’amibe mangeuse de cerveau sous forme biflagellée peut pénétrer dans notre corps par le nez, lorsque nous nageons ou passons la tête sous l’eau dans son habitat naturel. Une fois pénétré à l’intérieur des fosses nasales, le micro-organisme peut contaminer la muqueuse olfactive et remonter – attiré par des températures favorables – jusqu’au nerf olfactif, atteignant le cerveau par les bulbes olfactifs. Ici, il peut déclencher la dangereuse méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM) ou naegleriasis, caractérisée par une inflammation et une destruction des tissus du système nerveux central, une condition dont dérive le nom commun terrifiant de protiste. Pour réduire le risque d’infection, les experts du Département de la santé et des services sociaux de Caroline du Nord (NCDHHS) recommandent de ne pas agiter les sédiments du fond lors d’un bain dans de l’eau douce chaude potentiellement contaminée ; ne pas entrer dans l’eau lorsque la température est très élevée; de ne pas s’immerger la tête et de garder le nez bouché (même avec la pince à linge classique). Aux États-Unis, cependant, il y a jusqu’à huit cas d’infection par an, sur des millions de personnes qui se baignent dans des conditions à risque. Il s’agit donc d’une infection extrêmement rare, quoique très dangereuse. L’amibe ne vit pas dans l’eau salée et il n’y a aucun risque dans les piscines régulièrement chlorées.

Quels sont les symptômes de l’amibe mangeuse de cerveau

Les patients atteints de méningo-encéphalite amibienne primaire peuvent développer « des modifications de l’odorat ou du goût, des maux de tête, une raideur de la nuque, des nausées et des vomissements », les conditions sous-jacentes pouvant rapidement évoluer vers « la confusion et la mort », comme le précisent les manuels MSD. Des convulsions et des hallucinations peuvent également apparaître, comme cela s’est produit dans le cas du petit Caleb. Les symptômes peuvent être confondus avec ceux d’autres conditions médicales; le diagnostic de naegleriasis est posé par biopsie cérébrale et ponction lombaire, avec analyse du liquide céphalo-rachidien (ou céphalorachidien).

Comment est traitée l’infection par l’amibe mangeuse de cerveau

Compte tenu de la mortalité très élevée « il est difficile d’établir la meilleure thérapeutique de la méningo-encéphalite amibienne primaire », précisent les Manuels MSD. Les médecins traitent généralement les patients avec un mélange de médicaments, en particulier des antifongiques et des antibiotiques ; parmi eux Miltefosina, Amphotericina B, Rifampicina, Fluconazole ou similaire et Azithromycin. La miltéfosine est également administrée aux femmes enceintes malgré le risque tératogène connu (malformations du fœtus), précisément en raison de la très forte mortalité de l’amibe mangeuse de cerveau.