L’application Apple Store Time Machine vous transporte au jour de l’ouverture dans quatre lieux emblématiques avec des détails époustouflants

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient les Apple Stores les plus emblématiques comme le tout premier emplacement, Apple Fifth Avenue et Infinite Loop pour leurs grandes ouvertures ? Ou peut-être y étiez-vous et souhaitez-vous revisiter la magie ? Passionné d’Apple Retail Michel Steber a mis sur pied son projet le plus impressionnant à ce jour, Apple Store Time Machine. C’est une application Mac incroyablement immersive pour découvrir et explorer les Apple Stores les plus importants avec des détails incroyables, exactement comment ils étaient lors de leurs grandes ouvertures.

Mon ancien collègue de Netcost-security.fr, Michael Steeber, est un maître de la vente au détail, de l’histoire et du design d’Apple. Les projets antérieurs ont inclus la cartographie du vaste univers de nuances de gris spatiaux d’Apple, l’exploration de tout nouveaux Apple Stores comme le Tower Theatre à Los Angeles, la bibliothèque Apple Carnegie, le suivi des plus de 500 magasins ouverts pendant la pandémie, et bien plus encore.

Maintenant, avec son projet le plus incroyable à ce jour – en s’appuyant sur le travail qu’il a commencé l’année dernière – il a créé une expérience à couper le souffle qui vous ramène dans le temps dans quatre des principaux magasins de détail d’Apple – exactement comment ils étaient les jours d’ouverture avec une précision historique étonnante .

Voici comment Michael décrit Apple Store Time Machine :

« L’Apple Store Time Machine est une célébration des lieux et des produits qui ont façonné nos vies pendant plus de vingt ans. Cette expérience interactive recrée des moments mémorables de l’histoire d’Apple avec des détails minutieux et une précision historique.

Pratique avec Apple Store Time Machine – Tysons Corner

J’ai pu tester Apple Store Time Machine au cours des derniers jours et je souriais d’une oreille à l’autre pendant toute l’expérience. Depuis l’écran de chargement d’ouverture avec des grille-pain volants, des effets sonores et le menu principal de Mac OS Aqua, vous êtes entré dans la téléportation.

Les quatre magasins que vous pouvez visiter incluent Tysons Corner – le premier Apple Store au monde, le Standford Shopping Center – l’ère des mini-magasins, Fifth Avenue – le design qui a défini une décennie, et Infinite Loop – l’Apple Store, réinventé.

Lorsque vous entrez dans chaque magasin, il y a une courte explication sur l’histoire et l’importance de chaque emplacement. Pour naviguer, vous pouvez utiliser les touches ASDW ou fléchées ainsi que votre souris ou votre trackpad. Ci-dessous, je parlerai spécifiquement de Tysons Corner, mais les quatre magasins sont tellement incroyables à explorer !

Comme je l’ai partagé ci-dessus, le niveau de détail que Michael a mis là-dedans est tout simplement incroyable. Tout, des étiquettes de prix et des spécifications sur les produits originaux qui étaient disponibles le jour de l’ouverture à Steve Jobs donnant des présentations (avec vidéo et audio !) sur un écran PowerBook, le logiciel exact qu’Apple vendait sur ses étagères, et la Genius Bar originale avec le téléphone rouge vif sont tous ici.

L’incroyable expertise de Michael dans l’histoire et la conception d’Apple Retail, associée à l’œil le plus aiguisé pour les détails fins que j’ai jamais vu, a créé la chose la plus proche d’une machine à voyager dans le temps réelle que vous pourriez découvrir pour ces Apple Stores.

Télécharger Apple Store Time Machine

Si vous vous intéressez à Apple ou si vous venez d’avoir de bons souvenirs de l’achat de votre premier iPod, iPhone ou Mac, Apple Store Time Machine est un tel délice. Je ne saurais trop recommander de l’essayer !

Apple Store Time Machine est maintenant disponible en téléchargement gratuit (pour Mac) avec la possibilité de faire un don pour soutenir le travail incroyable et les centaines d’heures consacrées à la recherche, à la conception et à la construction de l’application. Recherchez le bouton Télécharger et faire un don en bas du site.

Vous pouvez suivre plus du merveilleux travail de Michael sur Twitterson site Web et notre guide Apple Retail sur Netcost-security.fr.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :