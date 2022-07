Votre Xbox Series est lente à démarrer ? Maintenant ça va le faire plus vite

L’une des principales caractéristiques des nouvelles Xbox Series X et Series S est qu’elles sont extrêmement rapides. L’utilisation des nouvelles mémoires ultra-rapides et l’architecture des consoles permettent des temps de chargement ridicules, améliorant grandement l’expérience de jeu par rapport à la génération précédente. Cependant, n’avez-vous pas remarqué que le démarrage de la console est un peu lent ? Ne vous inquiétez pas, il existe déjà une solution.

La Xbox démarre-t-elle lentement ?

L’animation de démarrage Xbox nous permet de profiter d’une animation très sonore où le logo Xbox apparaît sur un fond noir pour refléter cette majesté que donne surtout la Xbox Series X. Mais en laissant de côté le démarrage surprenant, la vérité est que la cérémonie prend trop de temps.

Le logo reste généralement à l’écran pendant plusieurs secondes jusqu’à ce que le menu principal de la console apparaisse, de sorte que le résultat final n’est pas exactement la génération de consoles la plus rapide de l’histoire. Bien que ce soit quelque chose que vous oubliez rapidement et que vous ne reverrez probablement pas jusqu’à ce que vous subissiez une panne de courant (si vous avez activé le démarrage rapide), Microsoft savait que ce n’était pas à la hauteur de la tâche.

raccourcir l’animation

Eh bien, la solution n’aurait pas pu être plus simple. Avec l’idée d’améliorer l’expérience et de raccourcir ce temps d’attente, Microsoft a décidé de raccourcir l’animation de démarrage pour réduire le temps de lecture de 5 secondes, obtenant ainsi un temps de démarrage beaucoup plus court et atteignant le menu principal beaucoup plus tôt.

Peut confirmer – travaillé avec @harrisonhoffman et @jakerose27 pour créer une animation de démarrage plus courte (~4s) à partir de l’animation de démarrage d’origine (~9s), aidant à réduire le temps de démarrage global. – Josh Munsee (@joshmunsee) 23 juillet 2022

Le résultat est pratiquement négligeable dans l’effet d’animation lui-même, mais très perceptible dans le calcul global, puisque nous arriverons au menu principal pas moins de 5 secondes plus tôt. En principe, le correctif ne semble rien affecter au processus de démarrage du système (au niveau du fichier), nous parlons donc simplement et simplement d’une vidéo plus courte. C’est facile.

Cela a été vu grâce aux images partagées par The Verge, où nous pouvons vérifier que la nouvelle animation est exactement 5 secondes plus courte et que le menu système apparaît beaucoup plus tôt que prévu.

Quand aurai-je la nouvelle botte ?

Comme il est normal dans ces nouvelles Xbox, pour l’instant seuls les testeurs qui font partie de l’anneau de test Microsoft, un programme de test qui publie progressivement des mises à jour afin que certains utilisateurs puissent tester les fonctions qui arriveront bientôt avec l’idée d’offrir des commentaires et trouver les erreurs possibles.

Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’animation de démarrage n’apparaît que lorsque la console démarre une mise sous tension complète à partir d’une mise hors tension complète. Cela indique que si vous avez défini un démarrage rapide (où la console se met toujours en veille), vous ne verrez pas cette nouvelle animation raccourcie à moins que vous n’éteigniez complètement la console. Le démarrage rapide laisse toujours en mémoire l’état actuel de la console et s’occupe de la démarrer le plus tôt possible afin que vous puissiez continuer le jeu le plus rapidement possible, cependant, il y a une consommation d’énergie continue qui permet à la console d’être continué à travailler en tout temps (au repos, mais en consommant).

Le mode d’économie d’énergie, d’autre part, éteint complètement la console chaque fois que vous le lui dites, de sorte que lorsque vous l’allumez, il le fait toujours à partir de son état éteint et démarre l’animation du logo Xbox à chaque occasion. Quel mode utilisez-vous habituellement dans votre cas ?