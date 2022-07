Télécharger Google Camera 8.5 pour Sony Xperia 10 III & 10 IV

Sony Xperia 10 est l’un des smartphones de milieu de gamme les plus vendus d’une entreprise. Et le Xperia 10 IV est le dernier concurrent de la gamme. Tout comme le Xperia 10 III de l’année dernière, le téléphone est doté d’une configuration d’appareil photo à triple objectif. De toute évidence, il capture de belles images à partir de l’application de caméra intégrée. Et la meilleure chose à faire est que vous pouvez également télécharger une application d’appareil photo Google Camera alias Pixel 6 sur votre Xperia 10 III ou Xperia 10 IV. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Sony Xperia 10 III et Xperia 10 IV.

Appareil photo Google pour Sony Xperia 10 III et 10 IV [Best GCam]

Si vous êtes propriétaire d’un Sony Xperia 10, alors j’ai une bonne nouvelle pour vous, oui, vous pouvez installer un mod GCam sur votre smartphone. Le dernier port GCam – Google Camera 8.5 de BSG est compatible avec les Xperia 10 Mark 3 et Mark 4. Et le meilleur, c’est que des fonctionnalités telles que le mode Night Sight et l’astrophotographie fonctionnent dans ce mod GCam. Évidemment, vous pouvez également utiliser d’autres fonctionnalités telles que SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, RAW support, Google Lens, etc.

Avant de passer à la section de téléchargement, voyons ce que propose le Sony Xperia 10 Mark 4 dans le segment des appareils photo. Le milieu de gamme 2022 propose un capteur principal de 12 MP à l’arrière, il s’agit du Sony IMX486, le capteur traditionnel avec technologie non quad bayer, tandis que les deux autres capteurs sont un ultra grand-angle 8 MP et un téléobjectif 8 MP. Il existe une facturation avancée de l’application appareil photo avec les Xperia 10 III et 10 IV, il dispose également de la fonction mode Burst à la mode. L’application propose différents modes, notamment Basic, Pro, Program Auto, etc. pour capturer des images impressionnantes. Il capture des images décentes, si vous souhaitez améliorer les performances, téléchargez l’application GCam.

Voyons maintenant comment vous pouvez télécharger et installer Google Camera sur Sony Xperia 10 III et Xperia 10 IV.

Télécharger Google Camera pour Sony Xperia 10 III & 10 IV

La série Xperia 10 de Sony est un milieu de gamme riche en fonctionnalités, coche toutes les bonnes cases, oui, il prend en charge l’API Camera2 prête à l’emploi. Vous pouvez installer le mod GCam dessus sans le rooter. Ci-dessous, vous trouverez deux ports GCam fonctionnels – le GCam 8.4 et le GCam 8.5, tous deux compatibles avec le milieu de gamme Xperia 10. Voici les liens de téléchargement.

Noter: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bogues.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour LMC8.4 Version 12.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom LMC8.4. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier LMC8.4. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Alors que pour MGC_8.5.300_A10_V2_MGC.apk, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez quand même jouer avec les paramètres GCam en fonction de vos besoins pour de meilleurs résultats.

Une fois tout fait. Commencez à capturer des photos éclatantes et superbes directement depuis votre Sony Xperia 10 III et Sony Xperia 10 IV.

Source: BSG | Xda