Avez-vous Steam Deck ? La canicule pourrait éteindre votre console (ou pire)

Steam Deck est déjà avec nous depuis plus ou moins quatre mois, et il y a encore peu d’utilisateurs qui les ont entre les mains puisque Valve, bien qu’il ait pu améliorer quelque peu le taux de production, est encore loin du nombre de commandes fermées que vous avez confirmé via Steam. Pourtant, les réseaux sociaux regorgent de publications où les fiers propriétaires s’en vantent, même lorsqu’une canicule comme celle que nous vivons arrive.

Attention aux températures élevées

Il est évident que lorsque le thermomètre dépasse 40º les choses se compliquent. Non seulement pour tous les gadgets avec lesquels nous travaillons tous les jours, qui ressemblent à des poêles à frire, mais aussi pour notre propre corps, qui pourrait subir des conséquences fatales si nous ne nous protégeons pas et ne restons pas hydratés en buvant de l’eau à toute heure. Eh bien, il semble que presque la même chose arrive au Steam Deck de Valve. Moulage?

Ces derniers jours, Gabe Newell a voulu rappeler à tous les utilisateurs quelle est la plage de températures dans laquelle notre console est manipulée sans causer de problèmes et la mauvaise nouvelle est venue avec la limite maximale qui, même de loin, est proche de 41, 42 ou 43º que nous avons vu atteindre ces jours-ci dans nos thermomètres.

Selon l’entreprise elle-même, elle a publié sur son compte officiel Steam Deck sur Twitter, dans un message dédié à « nos amis au milieu de la canicule », qu’ils ont voulu nous envoyer grâce à « un petit mot sur Steam Deck » concentré sur » lorsque vous l’utilisez à des températures élevées. Et c’est que la machine « fonctionne mieux à des températures ambiantes comprises entre 0° et 35°C. Si la température dépasse ce chiffre, Steam Deck peut commencer à réduire les performances pour se protéger ».

Un peu plus de détails à ce sujet – l’APU de Steam Deck fonctionne bien à des températures allant jusqu’à 100°C. À 100 °C, il commencera à limiter les performances et à 105 °C, il s’arrêtera. Encore une fois, c’est pour se protéger (et vous) contre les dommages. – Steam Deck (@OnDeck) 19 juillet 2022

Notre Steam Deck pourrait-il être endommagé ?

Comme le premier message évoquait uniquement le fait que la console pouvait réduire ses performances pour se protéger, beaucoup ont vu le danger que les choses puissent aller plus loin et causer des dégâts irréparables si on force la machine en la gardant allumée. À ce stade, Valve a décidé d’affiner un peu plus son explication en ajoutant que « l’APU [unidad central de procesamiento multinúcleo y de procesamiento gráfico] Steam Deck fonctionne bien à des températures allant jusqu’à 100°C. À partir de là, il commencera à réduire ses performances et à 105 °C, il s’éteindra automatiquement. Encore une fois, c’est pour se protéger (et vous) du mal. »

Alors gardez cela à l’esprit si vous décidez d’emmener le Steam Deck à la piscine ou n’importe où ailleurs où il entrera en contact direct avec les rayons du soleil. Même à l’ombre, si vous détectez que la console est très chaude, il vaut presque mieux arrêter de forcer la machine de peur, en plus d’un black-out soudain, que quelqu’un découvre vite qu’avec des températures bien plus élevées certains composants finissent par se liquéfier à l’intérieur.

Certes, ce que nous disons est exagéré mais vous nous comprenez déjà, surtout quand vous avez passé un bon pic pour l’obtenir. tu ne penses pas?