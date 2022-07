Comment nettoyer l’écran de votre MacBook : WHOOSH, conseils, plus

Si vous êtes un gros utilisateur de MacBook, il est probable que votre écran soit rapidement recouvert d’empreintes digitales, de graisse et d’autres débris. Heureusement, il s’agit d’un problème assez facile à résoudre pour vous aider à garder l’écran de votre MacBook aussi beau que le jour où vous l’avez déballé. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur la façon de nettoyer l’écran de votre MacBook, avec quelques conseils supplémentaires sur le nettoyage du clavier également.

Comment nettoyer l’écran de votre MacBook

Apple a un document d’assistance qui explique certaines des choses à garder à l’esprit lors du nettoyage de l’écran de votre MacBook. À savoir, la société conseille d’éviter d’utiliser un nettoyant pour écran contenant de l’acétone, car il peut être nocif pour l’écran et le revêtement de l’écran.

Apple met également en garde contre l’utilisation de nettoyants pour vitres, de nettoyants ménagers, d’aérosols, de solvants, d’ammoniac, d’abrasifs ou de nettoyants contenant du peroxyde d’hydrogène.

Avec tous les avertissements d’Apple à l’esprit, quelle est la meilleure façon de nettoyer l’écran de votre MacBook ? Chaque fois que l’on me pose cette question, ma recommandation numéro un est de vérifier les produits de WHOOSH. Il existe plusieurs options différentes de WHOOSH, mais ma préférée est le kit de nettoyage d’écran.

Ce kit comprend une bouteille de 3,4 oz de la solution de nettoyage Screen Shine de la société ainsi que trois chiffons en microfibre. Il comprend également une bouteille de 0,3 oz de Screen Shine qui est parfaite pour les voyages et peut se glisser parfaitement dans votre sac à dos ou votre sac d’ordinateur portable.

Abonnez-vous à Netcost-security.fr sur YouTube pour plus de vidéos

La solution Screen Shine de WHOOSH se compose de détergents doux, d’eau distillée et d’un agent de brillance. Il est exempt de toutes les solutions qu’Apple dit de ne pas utiliser. En fait, c’est pourquoi les Apple Stores du monde entier utilisent WHOOSH pour nettoyer les écrans depuis des années. En plus du kit de nettoyage d’écran, WHOOSH vend également une plus grande bouteille de solution Screen Shine; vous aurez juste besoin de prouver votre propre chiffon en microfibre.

Une fois que vous avez le kit de nettoyage d’écran WHOOSH, il est assez facile de nettoyer l’écran de votre MacBook et de lui donner un aspect neuf.

Tout d’abord, vous voudrez éteindre complètement votre MacBook et le débrancher de tout accessoire ou chargeur. Il est beaucoup plus facile de nettoyer l’écran et de repérer les empreintes digitales et les débris lorsque le MacBook est éteint et que l’écran est de retour. Assurez-vous qu’il n’y a pas de gros débris sur l’écran.

Ensuite, vaporisez simplement une petite quantité de la solution Screen Shine sur un côté du chiffon en microfibre. Vous pouvez utiliser le chiffon fourni par WHOOSH ou tout autre chiffon en microfibre. Une fois qu’il y a une petite quantité de solution sur le chiffon, essuyez doucement l’écran de gauche à droite, en commençant par le bas et en remontant vers la webcam.

Vous devriez remarquer assez rapidement que la solution et le chiffon éliminent les taches et les empreintes digitales de l’écran. Ensuite, retournez le chiffon en microfibre et utilisez le côté sec et répétez le processus pour éliminer tout liquide et polir l’écran.

Une chose essentielle à retenir est de ne jamais vaporiser la solution Screen Shine directement sur l’écran de votre MacBook. Si vous faites cela, la solution peut couler à l’intérieur de votre Mac et causer des dommages.

Comment nettoyer le clavier de votre MacBook

Et si vous nettoyiez le clavier de votre MacBook ? Tout comme l’écran de votre MacBook, votre clavier peut rapidement devenir gras et accumuler de la poussière et d’autres débris. En fait, si les choses vont trop mal, les débris peuvent même causer des clés bloquées et d’autres problèmes.

Pour nettoyer le clavier de votre MacBook, je vous recommande de vaporiser une très, très petite quantité de la solution WHOOSH sur un chiffon en microfibre et d’essuyer les touches. Ensuite, utilisez le côté sec pour éliminer les taches de liquide et faire briller un peu les choses.

Cependant, vous aurez besoin d’un moyen de verrouiller votre clavier afin que votre MacBook ne réponde pas aux touches lorsque vous appuyez dessus pour les nettoyer. Heureusement, il existe une application gratuite appelée KeyboardCleanTool qui verrouille votre clavier exactement pour cette raison.

Emballer

Une fois que vous avez effectué le premier cycle de nettoyage pour donner à votre MacBook un aspect neuf, je vous recommande de le faire régulièrement par la suite. Plus vous nettoyez souvent l’écran et le clavier de votre MacBook, plus il est facile à chaque fois. Les MacBook sont des aimants à empreintes digitales, quelle que soit votre sécurité.

À quelle fréquence nettoyez-vous l’écran et le clavier de votre MacBook ? Avez-vous des conseils particuliers ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :