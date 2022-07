La bande-annonce du gameplay de Resident Evil Village DLC montre Lady Dimitrescu contrôlable

Quelque chose à espérer: cela fait plus d’un an qu’Internet a perdu son esprit collectif à propos de la femme mort-vivante de neuf pieds six pouces appelée Lady Dimitrescu, qui, bien qu’elle soit un antagoniste vampirique dans Resident Evil Village, est devenue un piège à soif pour ceux qui aiment les femmes vraiment très grandes et plutôt sévères. Heureusement, Lady D. reviendra dans une nouvelle extension du jeu, une dans laquelle vous pourrez la contrôler, et Capcom vient de publier des images de gameplay de ce à quoi cela ressemblera.

Capcom a révélé le mois dernier que Resident Evil Village aurait une nouvelle histoire et un mode à la troisième personne dans le prochain DLC, The Winters’ Expansion. L’extension propose également de nouvelles missions Mercenaries mettant en vedette trois des personnages du jeu : le marteau brandissant Karl Heisenberg, le habitué de la franchise Chris Redfield et Lady Dimitrescu elle-même. L’inclusion de Lady D. est particulièrement bienvenue car elle méritait plus que son apparition relativement brève dans le jeu de base.

Tellement excité à propos de cette chute de bande-annonce! 🎉 Précommandez Resident Evil Village Gold Edition… ou vous serez DÉCOUPÉ EN RUBANS !!! Plus de friandises juteuses restent à venir au panel World of Capcom à @Comic Con demain ✌️ Faites-moi savoir ce qui vous enthousiasme le plus ! https://t.co/i4vlSlx63n – Maggie Robertson (@maggiethebard) 22 juillet 2022

Capcom a maintenant publié une bande-annonce pour promouvoir l’ouverture des précommandes pour Resident Evil Village Gold Edition, qui regroupe le jeu de base et le DLC d’extension de Winters.

La bande-annonce commence avec les nouveaux personnages disponibles dans le mode Mercenaires. Le premier est Chris Redfield, qui, comme vous vous en souvenez peut-être du jeu de base, est un dur à cuire. Ici, il emballe beaucoup de puissance de feu et une jauge d’assaut qui se remplit à chaque mise à mort jusqu’à ce qu’il puisse l’activer, augmentant la vitesse de déplacement, les recharges et les dégâts d’attaque. Il obtient également un localisateur de cible pour diriger les attaques de support.

Heisenberg, quant à lui, utilise son énorme marteau électrique et son pouvoir de contrôle du métal de type magnéto qui peut rapprocher les ennemis et lancer des lames de scie. Il peut également invoquer un Soldat Jet, ces humains mutés et améliorés mécaniquement avec des jet packs.

Enfin, il y a Lady Dimitrescu. Son point de vue est évidemment au-dessus de la plupart des ennemis, et vous pouvez utiliser ses serres pour éviscérer les gens et sa force pour lancer des objets et écraser des monstres au sol. Vous pouvez également appeler l’une de ses filles vampiriques une fois que la jauge de sensations fortes est pleine.

Le pack DLC contient également le jeu solo Shadows of Rose, mettant en vedette la fille désormais adolescente d’Ethan Winters. Il se déroule dans un mode à la troisième personne, qui peut également être activé dans le jeu de base pour les acheteurs de l’extension.

L’extension Winters sortira le 28 octobre. Les précommandes sont maintenant ouvertes.