Tencent fermera son marché NFT en Chine un an après son lancement en raison de réglementations strictes

En un mot: il semble que les jetons non fongibles aient du mal partout, mais la lutte à laquelle ils sont confrontés en Chine est moins liée à l’apathie et à la chute des prix de la cryptomonnaie qu’à la faute de réglementations gouvernementales strictes. L’test minutieux a conduit le géant de la technologie Tencent Holdings à décider que sa plate-forme NFT, Huanhe, pose plus de problèmes qu’elle n’en vaut la peine et sera bientôt fermée.

Le gouvernement chinois mène une bataille contre la crypto-monnaie depuis des années, sévissant contre les entreprises minières et déclarant illégales toutes les transactions cryptomonnaies l’année dernière. Il a une vision tout aussi sombre des NFT, qui ont plusieurs règles dans le pays : ils doivent être achetés avec des yuans et les revendre à des fins lucratives – à peu près la principale raison pour laquelle la plupart des gens possèdent des NFT – n’est pas autorisé.

Les restrictions imposées au marché de la revente écrasent le potentiel commercial de la plate-forme Huanhe de Tencent qui frappe et émet des objets de collection numériques basés sur la blockchain, rapporte SCMP. En tant que tel, la société prévoit de le fermer dès aujourd’hui, juste un an après son lancement.

Tous les NFT de l’application Huanhe s’affichent actuellement comme épuisés, rapporte la publication, bien que les utilisateurs puissent toujours visiter des expositions en réalité augmentée présentant des objets de collection. Un média appartenant à l’État affirme que les échanges ont été interrompus au début du mois en prévision de la répression. Une autre publication rapporte que le marché avait rompu ses liens avec des partenaires constructeurs commerciaux à peu près au même moment.

Plusieurs grandes entreprises en Chine, dont Baidu et JD.com, ont émis des NFT dans le pays tout en veillant à utiliser le terme « objet de collection numérique » pour éviter toute association potentielle avec la crypto-monnaie. Huanhe est l’un des marchés les plus importants et les plus populaires, bien que les ventes aient ralenti depuis juin. La nouvelle de sa fermeture intervient peu après la fermeture du marché NFT de Tencent News en juillet après son lancement en janvier.

Dans les nouvelles liées à NFT en dehors de la Chine, le développeur de Minecraft Mojang Studios a déclaré cette semaine que les jetons non fongibles et la technologie blockchain ne seraient pas autorisés sur son jeu car ils encouragent le profit. Ailleurs, le plus grand marché NFT au monde, OpenSea, vient de supprimer 20% de ses effectifs alors que l’hiver crypto se poursuit. Rien de tout cela n’a découragé GameStop, qui mise tout sur la crypto et les NFT.