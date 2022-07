Près de 10 millions de téléphones pliables ont été expédiés en 2021 alors qu'Apple n'est pas encore entré sur ce marché.

Les téléphones pliables existent depuis un certain temps, et bien qu’ils soient toujours considérés comme une niche, Samsung affirme que près de 10 millions de pliables ont été expédiés d’ici 2021 – un marché qui se développe chaque année. En attendant, Apple n’a pas encore rejoint l’équipe du téléphone pliable.

Tel que rapporté par Le bord, président de la division mobile de Samsung, TM Roh, a publié une lettre sur le « moment grand public » des téléphones pliables. Dans cette lettre, Roh indique que près de 10 millions de smartphones pliables ont été expédiés dans le monde d’ici 2021. Cela indique que l’industrie pliable a augmenté de 300 % à partir de 2020.

Selon le dirigeant de Samsung, la société estime que les appareils pliables joueront chaque année un rôle plus important sur le marché global des smartphones.

L’année dernière, nous avons vu près de 10 millions de smartphones pliables expédiés dans le monde. C’est une augmentation de l’industrie de plus de 300 % par rapport à 2020, et je prédis que cette croissance rapide se poursuivra. Nous arrivons au moment où ces appareils pliables se généralisent et revendiquent une plus grande place sur le marché global des smartphones.

Le bord note que ces chiffres sont un peu différents des dernières données rapportées par des analystes du secteur comme IDC et Ross Young, car tous deux affirment que ce nombre se situe entre 7,1 et 7,9 millions d’unités d’appareils pliables expédiées l’année dernière. Bien sûr, le marché des smartphones est bien plus important que cela – Samsung a vendu à lui seul 272 millions de smartphones l’année dernière.

Pourtant, il ne fait aucun doute que de plus en plus de gens s’intéressent à l’achat d’un téléphone pliable, et Samsung ouvre la voie dans cette course. 70% du marché des appareils pliables est représenté par le Galaxy Fold et le Galaxy Flip, tous deux de Samsung.

Quand Apple entrera-t-il dans ce litige ?

Alors que plusieurs entreprises ont expérimenté des téléphones pliables, Apple ne semble pas trop intéressé par ce marché – du moins pas à court terme. Des rumeurs suggèrent que la société basée à Cupertino développe en interne des prototypes d’iPhones et d’iPads pliables, mais ces appareils sont loin de voir le jour.

Plus tôt cette année, les analystes Ming-Chi Kuo et Ross Young ont rapporté que le premier produit pliable d’Apple devrait être introduit en 2025 « au plus tôt ». Les détails sur ces appareils restent flous à ce stade.

Cela n’est pas surprenant car Apple a suivi une approche plus conservatrice ces dernières années. En raison du grand nombre d’appareils que la société expédie chaque année, Apple serait probablement confronté à plusieurs problèmes d’approvisionnement avec le lancement d’un téléphone pliable à ce stade, car cette technologie est encore limitée et plus chère.

Plus que cela, certains pensent que les téléphones pliables ne sont pas encore prêts pour les utilisateurs réguliers car ils ont encore des aspects expérimentaux comme le pli visible de l’écran, sans parler du matériau plus fragile.

Personnellement, j’ai eu l’occasion d’utiliser un Galaxy Z Flip 3 et c’est un appareil incroyable. Samsung a fait un excellent travail avec ses téléphones pliables, et ces appareils ouvrent de nombreuses nouvelles possibilités. Mais à certains égards, ils ressemblent toujours plus à des prototypes qu’à quelque chose de prêt pour un usage quotidien.

En attendant, Samsung est sur le point d’annoncer la prochaine génération de ses téléphones pliables, et des rumeurs suggèrent qu’ils auront des batteries plus grandes et un pli moins visible grâce à un nouveau système de charnière. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les derniers produits Samsung sur 9to5Google.

Vous aimeriez avoir un iPhone pliable ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :