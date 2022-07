Lancement du portable de jeu Dell G16 avec un écran QHD de 16 pouces à 165 Hz

En bref : le monstre 480 Hz d’Alienware n’était pas le seul nouvel ordinateur portable de jeu Dell sorti cette semaine. La série G de la société a acquis une déclinaison de 16 pouces qui comprend le dernier hardware dans un package légèrement plus abordable. Ce nouveau Dell G16 est essentiellement le même que le G15, juste avec plus de pixels.

Les principales versions maîtresses parmi les nouveaux ordinateurs portables de jeu de Dell cette semaine étaient les nouveaux modèles alimentés par la RTX 3080 d’Alienware avec des écrans 480 Hz à la pointe de la technologie. Cependant, la société a également commencé à proposer une option de niveau intermédiaire située entre les ordinateurs portables de la série G de 15 pouces et la bête de 17 pouces d’Alienware.

Les systèmes Dell G15 précédents comportaient tous des écrans 16: 9 1080p à 120 Hz ou 165 Hz, mais le nouveau G16 augmente cela à 16:10 2560 x 1600 à 165 Hz. Ailleurs, le nouveau modèle conserve la même combinaison d’un processeur Intel de 12e génération et de graphiques Nvidia RTX Ampere.

Alors que les G15 permettent aux utilisateurs de choisir entre les derniers processeurs Ryzen et Intel, le G16 n’est pour l’instant livré qu’avec un i7-2700H à 4,7 GHz. Les choix pour le GPU sont soit un RTX 3050 Ti ou RTX 3060 et sur le plan du stockage, un SSD M.2 NVMe de 512 Go ou 1 To. Tous les modèles sont livrés avec 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz sur deux clés de 8 Go. Les prix varient de 1 400 $ à 1 600 $.

Tous les ordinateurs portables Dell de la série G actuels pourraient être de bons choix pour les jeux sur ordinateur portable de milieu de gamme à des taux de rafraîchissement élevés, le G16 échangeant certaines performances pour une meilleure qualité d’image.