Comment programmer la télécommande Xfinity sur le téléviseur [Guide]

Xfinity TV est un service de streaming de télévision par câble qui vous offre une tonne de chaînes en direct. Lorsque vous vous inscrivez à Xfinity TV, vous recevez un décodeur que vous pouvez connecter à votre téléviseur avec une télécommande que vous pouvez utiliser pour contrôler l’appareil et que vous pouvez également utiliser pour le programmer avec votre téléviseur. Nous savons tous que les télécommandes sont généralement égarées ou endommagées. Donc, si vous avez acheté une nouvelle télécommande ou si vous venez de recevoir une configuration Xfinity TV, voici comment programmer la télécommande Xfinity à la télévision.

Dans ce guide, nous passerons en revue les différentes manières que vous pouvez suivre pour programmer la télécommande Xfinity. Selon le modèle de télécommande dont vous disposez, vous pouvez suivre les étapes assignées pour la télécommande particulière. Que indique programmer une télécommande ? Eh bien, cela indique simplement coupler ou configurer la télécommande avec votre appareil Xfinity ou votre téléviseur. Donc, si vous voulez savoir si les télécommandes Xfinity sont programmées, ce guide est fait pour vous.

Comment programmer la télécommande Xfinity

Le processus de programmation des télécommandes Xfinity est simple, facile et rapide. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes pour programmer votre télécommande sur vos appareils et votre téléviseur.

Programmez la télécommande Xfinity XR11 (télécommande sans option vocale)

Prenez la télécommande XR11 et assurez-vous qu’elle contient des piles. Maintenant, pointez la télécommande vers votre Xfinity TV Box et vérifiez que rien ne bloque sa ligne de mire. Sur votre télécommande, appuyez sur le bouton A, puis choisissez Configuration à distance. La TV Box vous demandera si vous souhaitez utiliser la télécommande pour contrôler la puissance et le volume de votre téléviseur. Choisissez l’option Oui. Vous devez également choisir à nouveau l’option Oui lorsqu’il vous demande si vous souhaitez contrôler votre téléviseur à l’aide de la télécommande. L’étape suivante consiste à entrer le code de votre téléviseur en le vérifiant sur le Page de recherche de code de télécommande. Une fois que vous avez entré le bon code, cliquez sur OK. Vous ne devriez pas pouvoir contrôler votre téléviseur et votre Xfinity Box tout de suite. Testez si cela fonctionne en appuyant sur les boutons de volume et de sourdine de la télécommande. Si cela ne fonctionne pas, vous devez utiliser un autre code.

Programmez la télécommande Xfinity XR11 avec voix

Si vous possédez la télécommande XR11 qui fonctionne avec votre voix, le processus de configuration est très simple. Dirigez simplement la télécommande vers votre Xfinity Box et appuyez sur le bouton Mciroosbphone. Dites simplement Programmer à distance. La Xfinity Box vous amènera immédiatement à la page du programme et vous pourrez suivre les étapes mentionnées ci-dessus.

Programmer les télécommandes Xfinity avec le bouton de configuration

Maintenant, si vous utilisez l’un de ces boîtiers TV Xfinity dotés d’une télécommande avec le bouton de configuration, vous devez suivre ces étapes pour coupler ou programmer votre télécommande.

Allumez le téléviseur et saisissez la télécommande de votre Xfinity TV Box. Appuyez sur le bouton Setup et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant LED passe du rouge au vert. Maintenant, à l’aide des touches numériques de votre télécommande, appuyez sur 9, 9 et 1. Le voyant LED clignotera en vert. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à appuyer sur le bouton chaîne + de la télécommande jusqu’à ce que votre téléviseur s’éteigne. Dès que votre téléviseur s’éteint, appuyez sur le bouton Configuration de la télécommande. Cela permet de verrouiller le code de votre téléviseur. Testez les boutons d’alimentation et de volume pour voir s’ils fonctionnent correctement.

Programmer la télécommande XR15 Xfinity sans bouton de configuration

Allumez votre téléviseur et ayez la télécommande Xfinity TV Box avec vous. Maintenant, maintenez enfoncés les boutons Xfinity et Mute pendant quelques secondes. Relâchez les boutons une fois que le voyant LED passe du rouge au vert. Maintenant, vous devrez ouvrir le Page de recherche de code à distance pour voir le code de votre modèle de téléviseur particulier. Le voyant vert clignotera deux fois si le code correct a été saisi. Si c’est faux, le voyant clignotera du rouge au vert. Une fois que vous avez trié le bon code, appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande. Si votre téléviseur s’éteint et que les fonctions de volume et de sourdine fonctionnent parfaitement, vous êtes prêt à partir. Si le téléviseur ne s’éteint pas lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation, vous devrez peut-être saisir le code ou utiliser un autre code pour programmer la télécommande sur votre téléviseur.

Programmer la télécommande XR16 avec commande vocale

Allumez Xfinity TV Box et votre téléviseur. Si la télécommande est neuve, retirez la languette présente à l’arrière de la télécommande. Et enfin, vous devez appuyer sur le bouton du microphone et dire Programmer à distance. La TV Box vous amènera à la page de configuration pour programmer votre télécommande. Suivez simplement les instructions affichées à l’écran pour programmer la télécommande.

Comment programmer la télécommande Xfinity sur le téléviseur [using the My Account App]

Téléchargez l’application Xfinity My Account sur votre Android ou iOS dispositif. Lancez l’application et connectez-vous avec les détails de votre compte Xfinity. Maintenant, appuyez sur l’icône TV, puis sélectionnez votre TV Box, et enfin l’option Configurer la télécommande. Maintenant, sélectionnez le modèle de télécommande que vous souhaitez programmer. Lorsque vous sélectionnez votre télécommande, appuyez sur Continuer. Vous pouvez choisir entre TV ou Audio Device pour commencer à programmer la télécommande sur votre TV ou Audio Device. C’est ça.

Conclusion

Et voila! Différentes façons que vous pouvez suivre pour programmer la télécommande Xfinity sur votre téléviseur ou appareil audio. Il s’agit d’un processus simple et facile et vous devriez pouvoir le faire rapidement à l’aide de ce guide. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

Articles Liés: