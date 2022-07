WhatsApp lance la migration du chat d’Android vers iOS et vice versa pour tous les utilisateurs

Une nouvelle façon de conserver les chats qui comptent le plus 📱📲 Aujourd’hui, vous aurez la possibilité de transférer l’intégralité de votre historique de chat d’Android vers iOS et vice versa. Vous avez maintenant la liberté de basculer vers et depuis vos appareils préférés.

– Whatsapp whatsapp) 20 juillet 2022