Tinder va-t-il disparaître sur Android ?

Imaginez un avenir où votre meilleure moitié existe, mais vous ne la trouverez jamais car elle utilise un téléphone Android. Eh bien, ce futur apocalyptique digne d’un épisode de Black Mirror n’est plus si loin. Google a déclaré la guerre à Tinder, et les choses ne se présentent pas bien pour l’application de rencontres, qui pourrait disparaître du Play Store. Le Finger Snap de Google peut-il tuer la moitié des utilisateurs de Tinder ?

Google surpasse Tinder et les choses ne semblent pas bonnes

Tinder est l’une des applications les plus utilisées au monde pour faire des rencontres. Il est disponible pour iPhone et Android, mais la dernière décision de Google pourrait complètement gâcher l’expérience. Serait-il judicieux d’accéder à une application de rencontres sur laquelle seuls les utilisateurs d’iPhone sont connectés ? Eh bien, quelque chose comme ça pourrait arriver bientôt.

Il y a quelques mois, Google a poursuivi Match Group (la société propriétaire de Tinder) l’accusant d’agir de mauvaise foi et d’enfreindre les règles du Play Store. Le motif? Le même que nous avons déjà vu dans des cas comme Fortnite. Fondamentalement, utilisez des itinéraires de monétisation alternatifs en évitant la passerelle de paiement du Google Play Store.

Match Group n’est pas resté les bras croisés, et en mai dernier, ils ont renvoyé le procès à Google pour avoir empêché les développeurs de facturer alternativement au store d’applications lui-même. Le feuilleton n’est pas nouveau, et on l’a déjà vu avec de nombreuses autres applications. Le problème est que lorsque ces cas se produisent, la victoire revient toujours sur le terrain de Google et Apple. Allez, c’est nous les utilisateurs qui en payons le prix.

Google veut son propre boîtier « Fortnite » avec Tinder

Ceux de Tinder ne sont pas les premiers développeurs à considérer les pratiques de Google comme abusives. Et pour cette raison, la société Mountain View semble intéressée par le fait que le juge agisse avec force contre Match Group. Pour cette raison, ils ont demandé au juge que Match Group ne puisse plus jamais télécharger leurs applications sur le Google Play Store.

Ma maison, mes règles ?

Google estime que le succès d’applications comme Tinder est dû à la distribution et à l’écosystème fournis par le Play Store. La société de moteurs de recherche estime que Match Group a ignoré tous les outils et installations que Google a fournis pour que Tinder soit arrivé là où il se trouve.

Un nouveau cas dans lequel les utilisateurs perdront

Si vous avez déjà vu des poursuites similaires à celle-ci, vous pouvez imaginer où vont les coups avec la contre-poursuite de Tinder. Match Group pense que Google est un monopole et qu’il utilise son pouvoir pour effrayer et maîtriser les développeurs travaillant pour Android.

Match Group estime que Google prend des mesures anticoncurrentielles en exerçant un contrôle absolu sur le marché des applications Android en exigeant des frais aussi élevés. Comme nous l’avons dit, ce n’est pas le premier cas de ce style, ni le dernier.

Le problème ici est que les vrais perdants seront les utilisateurs de Tinder. L’écosystème Google Play et son infrastructure de paiement n’est pas obligatoire sur Android, mais c’est très pratique. La plupart des utilisateurs ne savent pas qu’ils peuvent installer des applications en dehors de la boutique Google officielle. Un veto à la distribution de l’application réduirait considérablement le nombre d’utilisateurs de Tinder sur Android, comme cela s’est produit il y a quelques années avec Fortnite contre Apple et plus tard contre Google.