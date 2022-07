Les dirigeants de Netflix disent que les abonnements financés par la publicité manqueront de contenu

Dans le contexte : les réseaux de streaming se trouvent en mesure d’offrir des abonnements moins chers en créant des niveaux financés par la publicité. Pour beaucoup, comme Disney, c’est une affaire triviale puisqu’elle possède tout ce qu’elle diffuse. Cependant, ce n’est pas si simple pour les streamers, comme Netflix, qui autorisent beaucoup de contenu.

Dans une interview sur les résultats du deuxième trimestre 2022, les dirigeants de Netflix ont laissé entendre que leurs projets d’abonnement financé par la publicité n’incluraient pas l’intégralité de la bibliothèque VOD lors de son lancement plus tard cette année. Le problème vient du fait que l’entreprise n’a pas la licence nécessaire pour déplacer du contenu vers le niveau le moins cher.

Cependant, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que si la société lançait le nouveau niveau aujourd’hui, elle aurait encore suffisamment de contenu pour offrir une expérience satisfaisante aux abonnés.

« Aujourd’hui, la grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons l’inclure dans le niveau financé par la publicité », a déclaré Sarandos. « Nous ne pensons pas que ce soit un frein important à l’entreprise. »

Le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a ajouté : « Nous pouvons lancer aujourd’hui sans aucun droit d’autorisation de contenu supplémentaire. »

Sarandos a indiqué que le géant du streaming négocie actuellement des accords avec divers studios pour obtenir des licences de contenu supplémentaires. Il a dit qu’il était convaincu qu’ils effaceraient plus de contenu avant le lancement du produit, mais « certainement pas tout ».

Bon Dieu, je suis excité pour la saison de Bridgerton pic.twitter.com/DaCTUKW7Im – Netflix (@netflix) 20 juillet 2022

Les dirigeants se sont arrêtés avant de mentionner une programmation spécifique, mais il semble clairement que cela concerne des émissions et des films en dehors du parapluie de production de Netflix. Ainsi, les clients verront probablement tous leurs originaux Netflix, tels que Stranger Things, Bridgerton et Hustle au tarif le moins cher. Selon le directeur financier Neumann, aucun des contenus manquants n’est un « must-have ».

Le directeur financier de Netflix est probablement reconnaissant d’avoir ajouté des remarques plus tôt cette année sur le fait que Nextlix n’empruntait pas la voie financée par la publicité avec un « ne jamais dire jamais ». En mars, Neumann a déclaré que la société n’avait aucun intérêt à suivre l’exemple de Disney concernant le support publicitaire, car « cela n’avait aucun sens » pour la société. Cela semble avoir du sens maintenant, cependant.

En mai, la société d’analyse Antenna a révélé que Netflix avait perdu plus de 3,6 millions d’abonnés au premier trimestre 2022. Ces pertes étaient de plus d’un million au cours des cinq trimestres précédents combinés. Cette nouvelle s’est accompagnée de deux séries de licenciements qui ont supprimé 175 emplois. Au deuxième trimestre, l’attrition est tombée à environ 970 000 annulations, ce qui montre que le saignement des abonnés pourrait diminuer.

En juillet, le géant du streaming a lancé une campagne de répression du partage de mots de passe, demandant aux abonnés de plusieurs pays de payer un supplément si leurs comptes étaient utilisés hors de leur résidence principale pendant plus de deux semaines. L’effort de recouvrement des coûts a eu lieu juste après l’annonce du niveau basé sur la publicité, indiquant que Netflix est durement touché dans le portefeuille.

Les préoccupations financières de Netflix découlent en partie de la concurrence accrue dans le secteur alors que les câblodistributeurs et les studios continuent de faire pression pour faire de la diffusion en continu le nouveau câble, au grand désarroi des coupe-câbles du monde entier. Cependant, le streamer a également produit beaucoup plus de programmes « réveillés » ces derniers temps. Il est devenu laxiste avec la création de contenu divertissant non diviseur – un échec qui est probablement à l’origine d’une partie importante de ses annulations.