Apple brevète un système de communication d’urgence qui aurait pu sauver les premiers intervenants le 11 septembre

Apple a obtenu un brevet pour un système de communication d’urgence, conçu pour étendre la couverture mobile à des zones qui n’auraient autrement aucun signal.

L’approche est principalement destinée aux forces de l’ordre et au personnel des services d’urgence, et il est possible que la technologie ait pu sauver la vie des premiers intervenants à l’intérieur du World Trade Center le 11 septembre…

Arrière plan

Même dans les grandes villes comme New York, il peut y avoir des zones où les systèmes radio n’ont aucune couverture. Un exemple serait sous terre ou dans des situations où des décombres bloquent les communications en visibilité directe.

Après la chute de la première tour le 11 septembre, des messages ont été envoyés aux premiers intervenants de la deuxième tour, leur ordonnant d’évacuer. Alors que certains ont reçu les messages – y compris certains qui ont héroïquement refusé de quitter ceux qu’ils aidaient – d’autres ne l’ont pas fait et ont ensuite été tués dans l’effondrement de la deuxième tour.

Le système de communication d’urgence d’Apple

Le brevet d’Apple (repéré par Apple manifestement) est une méthode de relais de communication d’un appareil qui a une couverture mobile vers un autre qui n’en a pas. Cela fonctionne en résolvant un problème rencontré avec quelque chose connu sous le nom de « Interception légale » (LI), où les forces de l’ordre ont le pouvoir d’intercepter les appels mobiles.

Les réseaux sans fil fournissent une connectivité réseau aux appareils de communication mobiles, tels que les téléphones intelligents. La connectivité réseau peut être assurée par des interfaces radio. Généralement, les appareils mobiles se connectent au réseau sans fil via un point d’accès qui fait partie de l’infrastructure du réseau. Par exemple, un dispositif peut se connecter à une station de base mobile ou à un point d’accès de réseau local sans fil (WLAN) (par exemple, un point d’accès WiFi). Certaines techniques peuvent permettre aux dispositifs d’établir des voies de communication directes entre eux (par exemple, sans passer par une station de base mobile ou un point d’accès WiFi). Par exemple, des dispositifs situés à proximité les uns des autres peuvent se découvrir et établir par la suite des voies de communication directes les uns avec les autres. Dans les spécifications publiées par le 3.sup.rd Generation Partnership Project (3GPP), la communication directe entre les appareils sans fil peut être appelée « services de proximité » (ProSe). Les communications ProSe peuvent présenter un certain nombre d’avantages, tels qu’une utilisation améliorée du spectre, un débit et des performances globaux améliorés et une consommation d’énergie améliorée. Dans le contexte des services de sécurité publique, les communications ProSe peuvent fournir un réseau de sécurité publique de secours important qui peut fonctionner lorsqu’un réseau mobile (par exemple, un réseau mobile 3GPP) est en panne ou indisponible. […] Dans les communications ProSe, un appareil relais, tel qu’un appareil mobile agissant comme un appareil relais, peut être utilisé pour coupler un autre appareil mobile (tel qu’un appareil qui se trouve hors de la zone de couverture du réseau mobile) au réseau mobile. La mise en œuvre de l’interception légale dans cette situation peut cependant être problématique, car l’appareil mobile qui doit être ciblé pour l’interception légale peut ne pas être visible sur le réseau mobile.

Pour résoudre ce problème, le brevet d’Apple permet également de relayer des messages entre iPhones, même si un ou plusieurs téléphones n’ont pas de couverture mobile.

À titre d’exemple de cette situation, un groupe de membres du personnel de la sécurité publique (p. ex., les pompiers) peut être les premiers intervenants lors d’un accident. L’équipement utilisateur (UE) d’un ou plusieurs membres du groupe peut se trouver hors de la plage de couverture du réseau mobile utilisé par le groupe (par exemple, certains des membres peuvent être à l’intérieur, dans un tunnel, etc.). Les membres du groupe peuvent continuer à communiquer entre eux et avec le réseau mobile en utilisant les services de communication ProSe. Dans ce scénario, l’UE d’un membre du groupe, qui peut se trouver dans la plage de couverture du réseau mobile, peut agir comme un dispositif de relais pour les autres membres du groupe, qui peuvent être appelés « UE distants » ici, qui sont hors de la plage de couverture. Tous les membres du groupe peuvent ainsi continuer à communiquer via le réseau mobile.

Bien que la description du brevet soit d’abord axée sur les interceptions légales et ensuite sur un système de communication d’urgence, il n’est pas difficile d’imaginer que la même technologie soit mise en œuvre dans les iPhones à l’usage des consommateurs. Il s’agirait en fait d’une extension de la capacité Personal Hotspot, où un propriétaire d’iPhone peut partager sa connexion de données mobiles avec un autre.

Photo : Connor Betts/Unsplash

