N’utilisez pas le Steam Deck ou la Nintendo Switch dans une chaleur excessive, avertissez les fabricants

Pourquoi c’est important: Si vous voulez une autre raison de ne pas passer trop de temps dans la vague de chaleur qui fait bouillir une grande partie du monde, la voici: Valve et Nintendo ont averti les propriétaires de leurs consoles portables respectives de ne pas les utiliser à des températures excessivement chaudes car cela pourrait avoir un impact sur les performances, entraîner un arrêt automatique ou même causer des brûlures à l’utilisateur.

La vague de chaleur actuelle a vu des alertes et des avertissements liés à la chaleur dans plus de 20 États alors que le mercure continue d’augmenter. Des températures supérieures à 100 degrés ont été enregistrées en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie – certaines parties du Royaume-Uni ont dépassé 100 degrés pour la première fois jamais enregistrée.

Malgré une chaleur inconfortable, certaines personnes jouent sur leur ordinateur de poche à l’extérieur, et les entreprises derrière elles ont mis en garde contre cette pratique. Hier, Valve a tweeté que le Steam Deck fonctionne à son meilleur à des températures ambiantes comprises entre 0° et 35° C, ou 32 et 95 degrés Fahrenheit. Si la température augmente, il peut commencer à réduire les performances pour se protéger.

Un tweet de suivi de la société a précisé que l’APU AMD Zen 2/RDNA 2 « Aerith » personnalisé dans le Steam Deck peut gérer sa température atteignant jusqu’à 100 degrés Celsius (212 degrés Fahrenheit). Après ce point, cependant, la puce commencera à limiter les performances, et une fois qu’elle atteindra 105 degrés Celsius (221 degrés Fahrenheit), le Steam Deck s’éteindra pour protéger les composants des dommages potentiels.

Un peu plus de détails à ce sujet – l’APU de Steam Deck fonctionne bien à des températures allant jusqu’à 100°C. À 100 °C, il commencera à limiter les performances et à 105 °C, il s’arrêtera. Encore une fois, c’est pour se protéger (et vous) contre les dommages. – Steam Deck (@OnDeck) 19 juillet 2022

Valve n’est pas le seul à émettre ce genre d’avertissement. La semaine dernière, Nintendo tweeté que l’utilisation de l’interrupteur dans un endroit chaud peut entraîner une élévation de la température de l’appareil. Il est recommandé d’utiliser l’ordinateur de poche dans des zones où la température est comprise entre 40 et 95 degrés Fahrenheit.

Une page d’assistance de Nintendo note que le Switch peut devenir chaud pendant le chargement ou pendant le fonctionnement, et ces températures peuvent devenir encore plus élevées dans des environnements chauds, provoquant potentiellement des brûlures si la peau d’un utilisateur est en contact avec lui pendant une longue période.

Étrangement, l’avertissement de Nintendo concernant le Switch, le Switch Lite et le Switch OLED ne se trouve que sur le site Web japonais de la société ; le tweet était également en japonais. Mais cela s’applique évidemment aux appareils de toutes les régions.