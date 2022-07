Quelle barre de son dois-je acheter en juillet 2022 ?

Sony HT-S400 - Barre de Son 2.1 de canaux avec Caisson de Basse, Bluetooth, Son Surround Avant, S-Force Pro, Dolby Digital (Noire)

Soyez enveloppés par un son omnidirectionnel grâce au Dolby Digital de haute qualité produit par la technologie S-Force PRO Front Surround. Cette virtualisation du son Surround place les téléspectateurs au cœur de l'action de leurs films préférés. Les haut-parleurs possèdent une architecture en forme rectangulaire appelée X-balanced spécifiquement pensée pour optimiser le rendu sonore et réduire au minimum la distorsion, pour une expérience audio plus riche et plus profonde. La HT-S400 est dotée d'un puissant caisson de basses sans fil équipé d'un grand diaphragme de 160 mm et d’une puissance de 330W pour offrir des graves plus profonds et plus intenses. La HT-S400 offre une expérience intuitive grâce à sa télécommande simple, ergonomique et pratique. Elle est également dotée d'un écran OLED qui affiche des informations comme la source d'entrée, le volume et les paramètres sonores. Connectez également votre téléphone, tablette ou ordinateur en Bluetooth pour écouter vos musiques préférées, et vivez une expérience sonore immersive.