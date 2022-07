GeForce RTX 3050 contre Radeon RX 6600 : 50 points de repère du jeu

Récemment, il y a eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si vous devriez ou non acheter une nouvelle carte graphique en ce moment, et bien que ces discussions apparaissent toujours vers la fin d’une génération, elles sont plus répandues que jamais cette fois-ci étant donné que vous avez été presque incapable d’acheter une carte graphique depuis 2 ans, ou incapable de le faire à un prix raisonnable. Donc, aujourd’hui, nous allons examiner ce que nous pensons être le meilleur segment de valeur.

Jusqu’à présent et depuis quelques mois, nos conseils depuis sont les suivants : si vous le pouvez, évitez d’acheter une carte graphique haut de gamme telle que la RTX 3080 ou supérieure. Nous pensons que ceux-ci sont toujours trop chers et que les prix continueront de baisser, en particulier après l’arrivée des GPU de nouvelle génération dans quelques mois. Mais si vous cherchez désespérément un GPU et que vous avez attendu le boom de la cryptomonnaie, nous vous recommandons d’opter pour quelque chose de plus moyen à bas de gamme car ces produits ne baisseront pas autant en termes de prix, et leurs remplacements sont encore loin en comparaison.

Par conséquent, nous avons recommandé des versions telles que la Radeon RX 6600, et vous pouvez maintenant en acheter une pour moins de 300 $. Mais il ne serait pas juste de simplement recommander la Radeon sans une alternative GeForce et pour cela, nous avons la GeForce RTX 3050, qui est légèrement plus chère à environ 330 $.

Aujourd’hui, nous allons voir comment les deux se comparent sur 51 jeux en 1080p et 1440p en utilisant le Ryzen 7 5800X3D et 32 ​​Go de mémoire double canal et double rang. Les drivers d’affichage utilisés étaient les Radeon Adrenalin Edition 22.6.1 et GeForce GPU Game Ready 516.59. Comme d’habitude, nous passerons en revue les données d’environ une douzaine de jeux testés, puis nous examinerons les 51 jeux dans un seul graphique.

Repères

En commençant par Fortnite en utilisant le préréglage de qualité moyenne, nous constatons que les deux GPU maintiennent des fréquences d’images supérieures à 100 ips à 1080p et même à 1440p. Cela dit, la Radeon 6600 était jusqu’à 20 % plus rapide à 1080p, vu en regardant des creux de 1 %, alors qu’elle était 21 % plus rapide à 1440p. C’est un avantage de performance significatif que les joueurs remarqueront certainement.

Ensuite, nous avons une version 2022 dans Tiny Tina’s Wonderlands et wow, les performances avec le RTX 3050 utilisant le préréglage de haute qualité étaient assez horribles, surtout par rapport à la Radeon RX 6600.

Les performances à 1080p étaient 66% supérieures avec le GPU Radeon et 44% supérieures à 1440p où la différence sera encore plus notable. Nous envisageons 2 niveaux de performances supplémentaires avec le RX 6600, un résultat embarrassant pour Nvidia dans ce titre compte tenu des prix.

Le RTX 3050 est également effacé dans God of War. À 1080p, la Radeon 6600 est 63 % plus rapide, faisant passer la fréquence d’images moyenne de 60 ips à 98 ips. C’est plus qu’un niveau supplémentaire de performances GPU.

Pendant ce temps, les choses ne font qu’empirer pour le 3050 à 1440p où le RTX 3050 était jusqu’à 81% plus rapide, passant de seulement 37 ips à 67 ips très fluides.

C’est plus ou moins la même chose avec Forza Horizon 5, une démolition complète avec le RX 6600 offrant 60% de performances en plus à 1080p et près de 50% à 1440p. Certes, le RTX 3050 offre toujours des performances parfaitement jouables en utilisant le préréglage de haute qualité, mais vous obtenez des performances beaucoup plus élevées avec le GPU Radeon, ce qui indique que vous pouvez soit augmenter davantage les visuels, soit profiter d’une expérience de taux de rafraîchissement vraiment élevé.

PUBG a toujours été mieux adapté au hardware Nvidia et bien que la Radeon 6600 gagne toujours ici, c’est une marge très mince, ce qui entraîne plus de tirage. Le GPU Radeon était 5% plus rapide à 1080p et 9% plus rapide à 1440p.

Dying Light 2 est une autre version de 2022 où le RX 6600 conserve le RTX 3050, offrant cette fois 49% d’images en plus à 1080p et 34% de plus à 1440p. Ce sont des marges énormes, en particulier à 1080p où le RTX 3050 est tombé en deçà de 60 ips tandis que la Radeon 6600 était en moyenne de 79 ips.

Far Cry 6 est sorti à la fin de l’année dernière et bien qu’il s’agisse d’un titre sponsorisé par AMD, les performances entre les GPU Radeon et GeForce sont généralement compétitives. Pourtant, ici, le RTX 3050 est laissé pour compte, avec une marge de 30 % à 1080p et de 28 % à 1440p.

Ensuite, nous avons Apex Legends et comme PUBG, les résultats ici sont semi-compétitifs car la Radeon 6600 n’était que 15% plus rapide à 1080p et 8% plus rapide à 1440p. La marge de 1440p est assez petite, bien que 15% à 1080p devienne rapidement une différence de performances significative, elle est juste beaucoup plus petite que les marges de 50% et plus que nous avons vues dans de nombreux titres récemment sortis.

Fait intéressant, les deux GPU atteignent un maximum d’environ 350 ips dans notre benchmark Counter-Strike, tandis que le RX 6600 était 18% plus rapide à 1440p. Comme vous vous en doutez, les deux ont fourni des performances hautement jouables pour ce titre plus ancien et indulgent, mais lorsqu’il a été poussé un peu plus fort, la Radeon 6600 est arrivée en tête.

Assassin’s Creed Valhalla est connu pour bien jouer avec le hardware AMD et cette confrontation ne fait pas exception. Cette fois, la Radeon RX 6600 a bénéficié d’un avantage de performances de 42% à 1080p et d’une victoire de 33% à 1440p. Fondamentalement, les creux de 1% de la Radeon 6600 correspondaient à la fréquence d’images moyenne du RTX 3050, ce qui est un résultat embarrassant pour le RTX 3050.

Malgré le fait que Watch Dogs Legion est un titre sponsorisé par Nvidia, le RTX 3050 ne bénéficie d’aucun avantage ici. C’est plutôt une autre victoire facile pour la Radeon RX 6600, offrant des performances 41% supérieures à 1080p et 29% supérieures à 1440p.

Red Dead Redemption 2 a été testé avec des paramètres de qualité légèrement réduits, mais c’est quand même un titre très exigeant, et peut-être un peu trop exigeant pour le RTX 3050 qui ne pouvait pas atteindre 60 ips à 1080p. La Radeon RX 6600 a réussi à franchir la barrière des 60 ips avec une moyenne de 70 ips, ce qui la rend 35 % plus rapide à 1080p, puis 27 % plus rapide à 1440p.

Ensuite, nous avons Sniper Elite 5 et c’est la première fois que nous testons ce titre. Pour ces GPU de milieu de gamme, nous avons opté pour le préréglage de qualité moyenne qui, certes, était un peu facile car le RTX 3050 gérait 144 ips à 1080p. Pourtant, il est possible d’augmenter les performances d’environ 30 % avec le RX 6600 et peut-être que l’augmentation de 28 % à 1440p est plus pertinente car cela nous a amenés dans un territoire à taux de rafraîchissement élevé.

Un autre nouveau jeu qui fait son chemin dans nos tests est Hunt: Showdown. Pour ce test, nous avons opté pour le préréglage de qualité moyenne. La Radeon RX 6600 était 31% plus rapide à 1080p et 21% plus rapide à 1440p, un avantage pratique en termes de performances et cela signifiait que le jeu à taux de rafraîchissement élevé était possible à 1080p.

F1 2022 est un autre nouveau titre qui remplacera bien sûr F1 2021 dans notre batterie de benchmarks. Ici, nous avons des données plus compétitives que ce que nous avons vu de la majeure partie des tests. Cette fois, la Radeon RX 6600 est environ 20 % plus rapide aux deux résolutions testées, une marge favorable pour le GPU Radeon, mais elle est également inférieure de moitié à celle des autres titres récemment sortis.

Dans Halo Infinite, la Radeon RX 6600 est 20% plus rapide à 1080p et assez proche de la même à 1440p où nous voyons une marge de 18%. Le RTX 3050 n’est pas aussi battu ici, mais nous considérons généralement une marge de 20 % à un prix similaire comme une perte dévastatrice pour le produit le plus lent.

Enfin, nous avons Assetto Corsa Competizione alias ACC pour tous les fans de simulateurs de course et c’est un autre jeu qui voit une marge d’environ 20% en faveur du RX 6600 à 1080p, puis 15% plus rapide à 1440p. En utilisant des paramètres de qualité moyenne, l’un ou l’autre des GPU semble fonctionner assez bien, mais le fait que vous obteniez environ 20% d’images en plus du GPU Radeon alors qu’un gros changement en fait l’option évidente.

Résumé des performances

Ce fut un match dévastateur pour Nvidia, mais nous n’avons examiné que 17 des 51 jeux testés. Voyons maintenant comment les GeForce RTX 3050 et Radeon RX 6600 se comparent à tous les jeux testés…

À 1080p, la Radeon RX 6600 était en moyenne 29 % plus rapide sur 51 jeux. Il n’y avait que 5 titres avec des marges à un chiffre entre les deux GPU, 75 % de tous les jeux testés favorisant la Radeon avec une marge de 20 % ou plus.

Fait intéressant, de nombreux jeux où AMD a écrasé Nvidia sont des titres plus récents qui s’adaptent bien à la barre redimensionnable, tels que Tiny Tina’s Wonderlands, God of War, Forza Horizon 5, Dying Light 2 et Assassin’s Creed Valhalla. Dans l’ensemble, c’est une nette victoire pour la Radeon RX 6600.

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour le RTX 3050 à 1440p, où la marge est restée à 23% en faveur du RX 6600 en moyenne. Il y a eu des résultats plus mitigés, par exemple, le RTX 3050 a réussi à s’imposer dans Metro Exodus, Doom Eternal et Warhammer III, mais a été complètement détruit dans God of War où il a rencontré une sorte de problème de performances. Cependant, la plupart des jeux favorisaient la Radeon 6600 de 20 % ou plus.

Ce que nous avons appris : Easy Win

Clairement, vous seriez fou de ne pas acheter la Radeon RX 6600 dans ce comparatif. C’est plus de 20% plus rapide tout en coûtant au moins 15% de moins, donc il n’y a fondamentalement aucun angle que nous pourrions prendre là où le RTX 3050 vaut même la peine d’être envisagé.

Dans ce segment, les performances de ray tracing ne valent pas la peine d’être discutées et même DLSS est un peu difficile à vendre car il ne fonctionne généralement pas très bien à 1080p, bien qu’il puisse aider à améliorer les performances à 1440p sans diminuer sensiblement la qualité de l’image. FSR 2.0 est presque aussi bon que DLSS en termes de qualité et d’adoption du jeu jusqu’à présent, bien que Nvidia ait l’avantage évident qu’il n’est pas aussi important à ce niveau de performances.

En ce qui concerne la consommation d’énergie, il n’y a aucun changement par rapport à notre test du premier jour de ces GPU, mais en bref, les GeForce RTX 3050 et Radeon RX 6600 utilisent à peu près la même quantité d’énergie. et vous pouvez confortablement alimenter l’un ou l’autre avec un bloc d’alimentation de base de 500 W.

Si vous avez un budget d’environ 350 $, vous pourriez affirmer qu’un concurrent plus direct pour le RTX 3050 en termes de prix serait le RX 6600 XT, qui peut être acheté pour environ 360 $. Le 6600 XT est ~ 15% plus rapide que le vanilla 6600 testé aujourd’hui, donc à notre test, cela ne vaut pas la peine de dépenser près de 30% de plus sur ce GPU, c’est pourquoi nous avons opté pour le 6600. Mais par rapport au RTX 3050, le 6600 XT serait environ 10% plus cher pour environ 40% de performances en plus, donc c’est évidemment encore une bien meilleure affaire.

Aussi déçu que nous l’étions initialement avec les performances de la Radeon RX 6600 à 330 $ au lancement, dans le climat actuel, elle a réussi à devenir l’une des meilleures offres du moment, se vendant désormais en dessous de ce PDSF. Le RTX 3050, d’autre part, a promis aux joueurs la fin des prix élevés fous en offrant des performances décentes au prix de 250 $, mais finalement cela ne s’est jamais concrétisé.

Avec les GPU de nouvelle génération qui approchent à grands pas et la promesse de gains de performances significatifs, ce n’est pas le moment de dépenser gros sur l’ancienne technologie. Cependant, pour un budget plus modeste, la Radeon RX 6600 vous permettra de profiter des jeux sur PC et d’attendre de voir ce que la prochaine génération vous réserve.