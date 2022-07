M2 MacBook Air : ne devriez-vous PAS acheter le modèle de base à 1 199 $ ?

Le MacBook Air M2 d’Apple reçoit des critiques élogieuses de la part de la presse et des premiers utilisateurs. La critique du modèle de base est cependant un fil conducteur. Le consensus est que les clients ne devraient pas acheter le modèle de base M2 MacBook Air. Je pense que ce conseil est faux.

Examen du modèle de base du MacBook Air

J’utilise le modèle de base M1 MacBook Air pour le travail depuis sa sortie en 2020. Maintenant, je suis sur le modèle de base M2 MacBook Air. Voici ma petite critique :

SSD : je ne peux pas dire que le stockage du modèle de base est plus lent

Performances : je ne peux pas dire si la puce M2 ralentit

Vitesse : je ne peux pas dire si la puce M2 est plus rapide

Ces trois éléments peuvent être démontrés dans des tests de référence et certains cas d’utilisation réels, mais ils sont imperceptibles pour moi.

Logiquement, une baisse de la vitesse de lecture et d’écriture du modèle M1 256 Go au modèle M2 256 Go est une critique juste. Apple est passé de deux clés NAND de 128 Go à une clé NAND de 256 Go et a augmenté le prix de 200 $. C’est un pas en arrière ! Mais le prix est plus élevé pour d’autres raisons, et je ne lis pas et n’écris pas constamment suffisamment de fichiers volumineux pour remarquer le changement.

Si vous ne me le disiez pas, je ne le saurais pas.

Ce que je remarque, c’est l’affichage plus moderne, le nouveau design et la finition élégante de minuit, et ils sont géniaux. Je suis toujours à la recherche d’une application pour comparer le facteur cool.

La limitation des performances n’est pas non plus sur mon radar. J’adore le fait que l’ordinateur fonctionne en silence sans faire fondre mes jambes.

J’utilise le MacBook Air de manière professionnelle pour Safari, Mail, Messages, Pixelmator Pro, Twitter, Reeder, WebEx, Slack et Zoom – pas de montage vidéo, pas de développement d’application. Ensuite, il y a mon utilisation personnelle : accéder à iCloud Drive, diffuser Apple Music et des podcasts, gérer iCloud Photos et diffuser des films.

Recommandation

Le MacBook Air M2 de base me convient, et il convient à beaucoup de gens. Trouvez le design du M1 MacBook Air daté? Trop bon marché pour des mises à niveau dont vous ne pensez pas avoir besoin ? Moi aussi!

Évidemment, ne vous forcez pas à entrer dans un ordinateur sans suffisamment de stockage ou de mémoire que ce dont vous savez déjà que vous aurez besoin, mais ne surévaluez pas les repères abstraits qui peuvent ne pas vous affecter non plus.

