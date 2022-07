Le casting de Ted Lasso « pas prêt à dire au revoir » alors qu’ils tournent la saison dernière

La comédie originale Apple TV+ Ted Lasso est certainement devenu un succès mondial. La troisième saison de la série est en cours de tournage, et même si ce sera probablement la dernière, les fans et les acteurs de Ted Lasso ne sont pas prêts à dire au revoir.

Date limite s’est entretenu avec les acteurs de l’émission lors du FYC à Los Angeles, un événement pour promouvoir et célébrer les nominations aux Emmy Awards.

Ted Lasso Les acteurs ont révélé qu’ils étaient déjà « à mi-chemin du tournage de la saison 3 » car il ne reste que trois épisodes à filmer avant la fin de la série. Le producteur exécutif et acteur Brett Goldstein a déclaré que Ted Lasso devait avoir trois saisons dès le début. « Nous l’écrivons comme ça. C’était prévu à trois », a-t-il dit.

Pas prêt de dire au revoir

Mais les gens ne semblent pas « prêts à dire au revoir » à Ted Lasso, du moins Hannah Waddingham, qui joue Rebecca Welton dans la série, ne l’est pas. L’actrice a confié dans une interview qu’elle « aimerait mettre les choses en pause » avant de tourner les derniers épisodes dans les prochains jours. Waddingham a exprimé une profonde affection pour son personnage et a partagé qu’elle ne pouvait toujours pas croire que Ted Lasso arrivera en fait à sa fin.

Je l’aime [Rebecca], homme. C’est la fille – ma fille – à côté de qui je marche et que je sers. Je sais que cela semble dramatique, mais c’est ce que je ressens. Je la sens onduler dans mon sang et je ne suis pas prêt à ne plus marcher avec elle. J’ai une immense tristesse car elle a beaucoup apporté dans ma vie.

Autre Ted Lasso les acteurs ont également déclaré qu’ils manqueraient le spectacle. Toheeb Jimoh, qui joue Sam Obisanya, a déclaré qu' »il sera extrêmement difficile de dire au revoir ». Il a également révélé que la saison à venir apportera plus de détails sur la vie personnelle de Sam. Kola Bokinni, qui joue Isaac McAdoo, a également des pensées similaires.

Je me prépare autant que je peux. J’ai toujours pris ce travail un jour à la fois. Je profite du voyage. Travailler sur cette émission m’a aidé à grandir un peu.

Quand sera la première de la saison 3 de Ted Lasso?

À ce stade, on ne sait pas exactement quand exactement la troisième saison de Ted Lasso sera en première. L’émission a été créée en août 2020 et la deuxième saison est sortie un an plus tard en juillet 2021. Apple pourrait présenter la troisième saison de Ted Lasso cet automne.

Il vaut la peine de noter que Ted Lasso a remporté de nombreux prix, dont sept Emmy Awards en 2021. La star de l’émission, Jason Sudeikis, a également remporté deux Golden Globe Awards. Cette année, Ted Lasso a été nominé pour le prix Emmys ‘Outstanding Comedy Series, tandis que plusieurs acteurs de la série ont été nominés pour d’autres catégories.

Les saisons 1 et 2 de Ted Lasso sont désormais disponibles en streaming sur Apple TV +, qui coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis.

