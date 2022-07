John Romero commence à travailler sur un nouveau FPS

Quelque chose à attendre: le co-créateur de Doom, John Romero, a connu une sorte de réémergence au cours des dernières années, développant de nouveaux contenus pour Doom et publiant un jeu de stratégie sur le thème de la mafia sous son nouveau label, Romero Games. Maintenant, la société en est aux premières étapes du premier jeu de tir original de Romero depuis des décennies.

Mardi, John Romero a annoncé que son studio avait un nouveau jeu de tir à la première personne en développement avec un éditeur majeur encore inconnu. Romero Games recrute actuellement pour le projet. Le célèbre designer est largement connu pour son travail sur Wolfenstein 3D, Doom et Quake, donc le fait qu’il ait un autre FPS sur la planche à dessin n’est pas une surprise.

Le nouveau titre est en développement très précoce, donc peu d’informations sont actuellement disponibles. L’annonce de Romero et la FAQ sur l’embauche suggèrent qu’il s’agira d’une nouvelle propriété intellectuelle utilisant Unreal Engine 5. Des postes sont ouverts pour les concepteurs de niveaux, les artistes de personnages, les animateurs, les artistes techniques, les programmeurs graphiques et d’autres rôles. Romero Games propose des stages coopératifs, des stages d’année de transition, des ateliers de formation et des stages.

Fin 2020, la société a sorti le jeu de stratégie sur le thème de l’ère de la prohibition Empire of Sin avec Paradox Interactive. En 2019, Romero a développé et lancé indépendamment Sigil, un grand pack de niveaux gratuits pour le Doom original, et en mars de cette année a publié une nouvelle carte Doom II pour lever des fonds pour l’Ukraine. En plus du nouveau jeu, Romero prévoit de concevoir plus de niveaux de Doom II et un mémoire personnel à être publié L’année prochaine.