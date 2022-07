Les victimes d’escroqueries aux applications d’argent liquide devraient être remboursées par les banques, déclare un chien de garde

Les banques doivent assumer davantage de responsabilités dans la protection des victimes des arnaques aux applications d’argent liquide, déclare un organisme de surveillance financier américain. Il y a eu un nombre croissant d’escroqueries impliquant des applications de transfert d’argent instantané, comme Zelle et Venmo…

L’utilisation des applications de transfert d’argent a pris son envol au plus fort de la pandémie, lorsque les gens hésitaient à utiliser les guichets automatiques. L’utilisation de Zelle, par exemple, a atteint 1,8 milliard de transactions en 2021, soit le double de 2019.

Mais avec une utilisation accrue, il y a eu un nombre croissant d’escroqueries. Un appel courant est un appel téléphonique qui prétend provenir de la banque de la victime, lui disant qu’elle doit de toute urgence retirer son argent de son compte après la découverte de transactions non autorisées. Une méthode utilisée donne l’impression que la victime transfère de l’argent sur son propre numéro de téléphone, alors que ce n’est pas le cas.

La loi stipule actuellement que les banques propriétaires de ces applications de trésorerie ne sont responsables que des transactions non autorisées par le client. Cela indique que si quelqu’un est amené à transférer de l’argent à un escroc, la victime n’a aucune réclamation contre les applications ou les banques qui les possèdent.

La le journal Wall Street rapporte que l’organisme de surveillance financière Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) pense que cela devrait changer.

Les directives à venir ne sont pas terminées et pourraient changer. Il semble viser principalement une série de plaintes liées à Zelle, mais s’appliquerait probablement à tout autre service de paiement qui se connecte directement au compte bancaire d’un consommateur, tel que Venmo.

Selon de nouvelles directives que le bureau s’apprête à publier dans les semaines à venir, les banques pourraient être confrontées à des exigences accrues concernant certaines escroqueries qui sont devenues plus courantes sur ces plates-formes, ont déclaré ces personnes, par exemple lorsqu’un client est amené à envoyer de l’argent à un escroc en faisant semblant de être représentant de sa banque.

L’idée est que si les banques risquent de devoir rembourser les pertes, elles mettront en place de meilleurs systèmes de protection pour détecter et bloquer les arnaques aux applications de trésorerie.

Cela pourrait obliger une banque à mener davantage d’enquêtes sur ces transactions et à indemniser davantage de clients pour leurs pertes.

« Les signalements et les plaintes des consommateurs concernant les escroqueries aux paiements ont fortement augmenté, et la fraude financière peut être dévastatrice pour les victimes », a déclaré Sam Gilford, porte-parole du bureau de la consommation. « Le CFPB s’emploie à prévenir de nouveaux dommages, notamment en veillant à ce que les institutions financières respectent leurs obligations en matière d’enquête et de résolution des erreurs. »