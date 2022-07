L’éditeur vidéo LumaFusion ajoute la fonctionnalité Scopes attendue depuis longtemps et plus de capacités d’effets

LumaFusion apporte enfin certaines de ses fonctionnalités les plus demandées avec la version 3.1 en élargissant les capacités d’effets ; amélioration du flux de travail couleur professionnel avec l’ajout de portées pour afficher l’histogramme, les formes d’onde et les vecteurscopes en temps réel ; et plus.

Cette nouvelle mise à jour gratuite est déployée pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ce mardi. Scopes a été tease par les cofondateurs de LumaFusion il y a quelques semaines dans une interview exclusive avec Netcost-security.fr.

Les oscilloscopes fonctionnent en temps réel, ce qui indique qu’ils peuvent afficher des histogrammes, des formes d’onde et des vecteurscopes en temps réel et dans des panneaux personnalisables sur votre iPad ou iPhone.

Les éditeurs LumaFusion pourront voir immédiatement les résultats des changements de paramètres et les animer pour voir les résultats pendant la lecture vidéo. Tous les oscilloscopes fonctionneront à la fois pour les espaces colorimétriques High Dynamic Range (HDR) et Standard Dynamic Range (SDR).

Dans la mise à jour 3.1, LumaFusion étend également son flux de travail d’effets avec la possibilité d’ajouter simultanément plusieurs LUT et effets à n’importe quel clip. Cette nouvelle fonctionnalité rationalise et accélère le flux de travail des créateurs tout en leur donnant la liberté créative d’ajouter rapidement une signature à leur contenu.

LumaFusion 3.1 apporte également une tonne de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations du flux de travail, telles que :

La possibilité de réorganiser les effets audio pour un contrôle complet sur les réglages audio ;

La gestion automatique des sauvegardes de projet stocke désormais les sauvegardes actuelles, plus une par jour pendant les 30 derniers jours et une fois par mois pour les mois précédents ;

La nouvelle fonctionnalité d’importation et de restauration du gestionnaire de projet facilite la recherche et la restauration des sauvegardes automatiques du projet ;

Exploite les nouveaux raccourcis clavier catégorisés et consultables disponibles dans iOS 15.

Lorsque vous utilisez Dropbox avec LumaFusion, il affiche désormais les dossiers personnels et d’équipe pour les comptes disposant d’espaces d’équipe, et le glisser-déposer fonctionne mieux. Il y a aussi d’autres améliorations.

Multicam vient à côté de LumaFusion

Comme l’ont tease ses créateurs dans une interview avec Netcost-security.frMulticam viendra dans une future mise à jour de l’application de montage vidéo.

« Nous travaillons depuis longtemps en Multicam. ce n’est pas votre expérience Multicam habituelle avec beaucoup de clics et de commutations. Dans LumaFusion, nous avons pris cette fonction d’une manière différente où vous pouvez ajouter vos clips, ajouter de l’audio maître, du mappage, et plus encore », a déclaré Terri Morgan. « Avec LumaFusion, vous pouvez aller et venir et modifier le contenu d’une manière que vous ne pouvez pas dans d’autres applications. Nous donnons aux utilisateurs beaucoup de flexibilité et ensuite nous voyons comment l’éditeur les utilisera », a ajouté Chris Demiris.

LumaFusion 3.1 est une mise à jour gratuite pour les clients existants. Le téléchargement est disponible pour les nouveaux clients dans l’App Store ici et est au prix de 29,99 $.

