Le FBI met en garde contre les fausses applications d’investissement crypto qui ont volé 42 millions de dollars en quelques mois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Même si nous sommes au milieu d’un hiver crypto, cela ne indique pas que les escrocs ont cessé d’essayer de voler vos actifs numériques. Le FBI avertit de se méfier des fausses applications d’investissement en crypto-monnaie qui ont été utilisées pour escroquer des centaines de personnes, avec des pertes au cours des derniers mois estimées à environ 42,7 millions de dollars.

L’alerte de la cyberdivision du FBI indique que des cybercriminels ont contacté des investisseurs américains et prétendent offrir des services d’investissement cryptomonnaies légitimes. L’escroquerie consiste à convaincre quelqu’un de télécharger une application d’investissement mobile frauduleuse qui est utilisée pour voler la crypto des victimes.

Les applications utilisent les noms, logos et autres caractéristiques d’identification de véritables institutions financières pour les rendre plus légitimes. Les victimes déposent ensuite la crypto dans des portefeuilles associés à leurs comptes via les applications.

Bon nombre des 244 personnes qui ont téléchargé les applications et effectué des dépôts ont reçu des e-mails affirmant qu’elles devaient payer des impôts sur les investissements avant d’être autorisées à effectuer des retraits. Après avoir payé la fausse taxe, ils ont découvert qu’ils ne pouvaient toujours pas accéder à leurs fonds.

Entre le 4 octobre 2021 et le 13 mai, les cybercriminels ont utilisé le nom de l’entreprise YiBit – un véritable échange cryptomonnaie qui a fermé ses portes en 2018 – pour convaincre les investisseurs de télécharger l’application. Cela a dû fonctionner; quatre victimes ont été escroquées sur environ 5,5 millions de dollars.

Les escrocs ont également détourné le nom Supayos, alias Supay, un bureau de change australien, pour tromper les victimes. L’un d’eux a appris qu’il avait été inscrit à un programme sans son consentement qui exigeait un solde minimum de 900 000 $. On lui a également dit que tous ses avoirs seraient gelés si l’argent n’était pas déposé.

Le FBI conseille aux gens de se méfier du téléchargement d’applications d’investissement et de vérifier leur légitimité auprès des entreprises proposant les applications, en supposant que les entreprises existent.

Les millions de dollars volés à l’aide de ces fausses applications d’investissement illustrent à quel point les escroqueries high-tech sont devenues efficaces. Le FBI a récemment mis en garde contre les criminels utilisant des deepfakes dans des entretiens à distance pour des emplois dans le but d’être embauchés et d’avoir accès à des informations sensibles sur les clients.