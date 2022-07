Les vidéos Apple Pay promeuvent la sécurité, alors que le fabricant d’iPhone fait face à un recours collectif

Nous avons noté plus tôt dans la journée qu’Apple utilisera probablement la sécurité comme moyen de défense contre un procès Apple Pay, et nous n’avons pas eu longtemps à attendre. Trois nouvelles vidéos Apple Pay ont été publiées sur YouTube, chacune faisant la promotion de la sécurité du service.

Chaque vidéo est super courte. La plus longue dure 15 secondes, tandis que les deux autres ne font que six secondes chacune…

Arrière plan

Nous avons expliqué plus tôt la base du procès antitrust.

Google et Samsung permettent à n’importe quelle banque ou application de société de cartes d’utiliser la puce NFC pour leurs propres applications de portefeuille mobile. Cela indique qu’il n’y a aucun coût pour l’émetteur de la carte. Apple, en revanche, n’autorise pas les applications de portefeuille mobile tierces à accéder à la puce NFC des iPhones ou des montres Apple. Si une banque ou une société financière souhaite proposer des services de portefeuille mobile, elle devoir inscrivez-vous à Apple Pay. Tous les paiements sont ensuite effectués via l’application Wallet d’Apple. Pour chaque transaction Apple Pay, Apple facture des frais aux sociétés émettrices de cartes. Pour les transactions par carte de crédit, c’est 0,15 % ; pour les cartes de débit, c’est un demi-cent. Bien qu’il s’agisse de petites quantités individuelles, elles s’additionnent. Le procès afirme qu’Apple gagne un milliard de dollars par an grâce à ces frais et que forcer les sociétés émettrices de cartes à s’inscrire à Apple Pay est une violation des lois antitrust. L’Union européenne est déjà parvenue à une conclusion préliminaire selon laquelle Apple Pay est effectivement anticoncurrentiel, et une action en justice a maintenant été déposée aux États-Unis.

Nouvelles vidéos Apple Pay

Les trois vidéos mettent en évidence les raisons pour lesquelles l’utilisation d’Apple Pay est plus sécurisée que l’utilisation d’une carte physique.

Le premier s’appelle « Exposed » et indique que votre carte physique affiche votre numéro de carte, contrairement à Apple Pay.

Autrefois, lorsque vous remettiez votre carte à un vendeur ou à un serveur et que vous la disparaissiez ensuite, il y avait le risque qu’ils puissent copier le numéro de carte et d’autres détails pour effectuer plus tard une transaction frauduleuse. Ce risque a été efficacement éliminé par l’utilisation de terminaux de paiement gérés par le client, mais il existe toujours un risque que le détaillant stocke les détails de paiement et qu’un pirate informatique y ait accès. Un service de portefeuille mobile comme Apple Pay ou Google Pay transmet un code à usage unique au lieu de votre numéro de carte, il est donc à l’abri des piratages.

La deuxième vidéo s’intitule « Stolen » et présente l’argument beaucoup plus basique selon lequel une carte physique peut être volée puis utilisée par un voleur.

Cela est vrai pour un nombre limité de transactions sans contact, bien que les banques disposent de systèmes automatisés de détection des fraudes qui recherchent des modèles d’utilisation inhabituels (comme un certain nombre de paiements sans contact en succession rapide). Le système est alors configuré pour désactiver l’utilisation sans contact de cette carte et demander un code PIN la prochaine fois qu’elle sera utilisée.

Le dernier s’appelle simplement « Sans contact » et souligne à nouveau que les cartes physiques peuvent être utilisées par n’importe qui pour les paiements sans contact. La clause ci-dessus s’applique à nouveau.

Le point de vue de Netcost-security.fr sur les publicités Apple Pay

Il semble peu probable que ce soit une coïncidence si les vidéos sont apparues le même jour que la nouvelle d’un recours collectif contre les frais d’Apple Pay. Tous les trois sont actuellement uniquement sur la chaîne britannique, mais seront probablement ajoutés à la chaîne américaine plus tard.

Nous avons dit plus tôt qu’Apple était susceptible d’utiliser la sécurité comme argument principal. Nous avons noté, cependant, les deux problèmes avec cette affirmation. Premièrement, la sécurité n’est pas spécifique à Apple Pay – c’est une fonctionnalité du système EMV développé par les sociétés de cartes, et également utilisé par Google et Samsung. Deuxièmement, rien n’empêche Apple d’offrir la sécurité d’Apple Pay aux sociétés de cartes sans frais, exactement comme c’est le cas pour Google Pay et Samsung Pay.

Annonces repérées par MacRumors

