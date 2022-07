Kuo: Apple confronté à des problèmes d’approvisionnement avec l’iPhone 14, devrait avoir un « impact limité »

Apple est confronté à des problèmes d’approvisionnement avec la série iPhone 14 car certains fournisseurs de panneaux et de mémoire connaissent une pénurie, selon l’analyste Ming-Chi Kuo dans son dernier rapport partagé sur Twitter. Cela dit, cela devrait avoir un impact limité sur la production de masse à venir.

Des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont déjà été signalés. Au début du mois, DigiTimes a déclaré qu’Apple réduisait les commandes d’iPhone 14 de 10% malgré une forte demande attendue pour la gamme. Selon la publication, le problème a commencé lorsque le fournisseur d’Apple, TSMC, avait trois clients majeurs ajustant leurs commandes, aggravant la situation des semi-conducteurs.

Ensuite, Kuo a répliqué au rapport en disant que « les légers ajustements d’Apple pour les prévisions d’expédition d’iPhone (augmentation/diminution à un chiffre) sont courants, y compris les nouveaux modèles avant les productions de masse ». À ce moment-là, Kuo a ajouté qu' »Apple ne modifie généralement pas sensiblement les prévisions d’expédition pour les nouveaux iPhones (augmentation/diminution à deux chiffres) avant de lancer de nouveaux modèles et de confirmer la demande/les commentaires réels du marché ».

À présent, Kuo suit la même ligne en disant qu’il y a un problème d’approvisionnement mais que cela aura « un impact limité sur la production de masse à venir de l’iPhone 14 car d’autres fournisseurs peuvent combler le déficit d’approvisionnement ».

L’analyste donne également quelques informations sur ce qui se passe. Avec la mémoire, Kuo dit que Samsung « est presque l’ancien fournisseur pour le 3T22 et peut répondre à la demande d’accélération de la production de l’iPhone 14 Pro. Micron et SK Hynix seront probablement expédiés au 4T22 au plus tôt car le calendrier de certification du premier a commencé plus tard et le second a rencontré des problèmes de qualité.

À propos du panneau, Samsung et BOE « peuvent largement combler le déficit d’approvisionnement initial causé par les problèmes d’apparence du panneau de LG Display (iPhone 14 Max et iPhone 14, principalement le premier). On s’attend à ce que LG Display ne prenne pas beaucoup de temps pour résoudre le problème.

Il est également intéressant de noter que bien qu’Apple ait eu quelques problèmes de qualité avec le panneau de BOE avec la gamme d’iPhone 13, il semble que tout va bien, car la société a conservé le fabricant comme l’un de ses fournisseurs pour les modèles d’iPhone 14.

Apple annoncera probablement la série iPhone 14 dans quelques mois.

