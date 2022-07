Apple contraint d’encaisser 50 millions de dollars pour avoir prétendument vendu des MacBook avec des claviers défectueux

Cinquante millions de dollars, c’est le montant qu’Apple a accepté de payer pour régler un recours collectif intenté par des clients de MacBook avec des claviers défectueux. Ils affirment qu’Apple « savait et cachait » que les claviers papillon de son MacBook étaient susceptibles de tomber en panne.

Selon Reuterle règlement préliminaire a été déposé hier devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, et nécessite l’approbation d’un juge.

Les clients ont affirmé que les claviers des MacBook, MacBook Air et MacBook Pro souffraient de touches collantes et ne répondaient pas, et que de petites quantités de poussière ou de débris pouvaient rendre la saisie difficile. Ils ont également déclaré que le programme de service d’Apple était inadéquat car la société basée à Cupertino, en Californie, fournissait souvent des claviers de remplacement présentant les mêmes problèmes.

La société a essayé pendant trois générations de réparer les claviers défectueux, même si tous présentaient le même problème. Ce règlement couvre les clients qui ont acheté l’un de ces Mac entre 2015 et 2019 dans sept États américains : Californie, Floride, Illinois, Michigan, New Jersey, New York et Washington.

Reuter disent que les avocats des clients s’attendent à des paiements maximum de 395 $ pour les personnes qui ont remplacé plusieurs claviers, 125 $ pour ceux qui ont remplacé un clavier et 50 $ pour les personnes qui ont remplacé les majuscules. Ils resteront également éligibles pour quatre ans de réparations gratuites du clavier après leurs achats.

En 2015, Apple a commencé à prendre la plupart des ports de ses Mac, les laissant uniquement avec des ports USB-C/Thunderbolt. Dans ce nouveau langage de conception, Apple a introduit le clavier papillon, et même la Touch Bar. Quatre ans plus tard, la société a résolu la plupart des problèmes avec le nouveau MacBook Pro 16 pouces avec une taille plus grande et le retour d’un Magic Keyboard remanié.

Ce n’est qu’en 2021 que la société a finalement dit au revoir à l’ancien design en en faisant un plus industriel avec les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Avec son propre silicium, ces Mac offrent une meilleure webcam, un écran miniLED avec la technologie ProMotion, de nouveaux ports et également des touches de fonction au lieu de la Touch Bar.

Au moins Apple essaie de compenser ces dernières années troublées, n'est-ce pas ? Possédiez-vous un de ces MacBook avec un clavier papillon ?

