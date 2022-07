5 superbes ensembles LEGO inspirés de la télévision

Dans le monde des collectionneurs, les sets Lego sont devenus d’authentiques graals, très prisés des aventuriers avides de pièces plastiques. Et c’est que la société danoise qui a vu le jour au début du siècle dernier XX, en a fini avec les licences des franchises les plus importantes du monde du divertissement. De Star War, en via les films Marvel jusqu’aux Minions. En tout cas, parmi ces réalisations, on retrouve celles de plusieurs séries télévisées et c’est pourquoi aujourd’hui nous vous apportons une liste avec 5 ensembles Lego inspirés de vos fictions télévisées préférées. Maintenant, sans plus tarder, commençons.

choses étranges

Maintenant que nous sommes tous au milieu de la fièvre provoquée par la quatrième saison de la série, c’est le bon moment pour se souvenir de cette merveille authentique que Lego nous a présentée en 2019. Cet impressionnant objet de collection se compose de la résidence Byers à la fois dans le monde normal comme dans Inside Out, ainsi qu’une voiture de police Hawkins. Il comprend également les figurines d’Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Joyce, Hopper et le redoutable Demogorgon. Bien sûr, si vous envisagez de l’acheter, dépêchez-vous, il commence à être très rare à obtenir.

copains

La série mythique des années 90 qui raconte les aventures d’un groupe d’amis à New York a le privilège d’être la seule à avoir plus d’un set Lego (tant qu’on ne compte pas la série Star Wars par exemple ). Le premier d’entre eux est le mythique Central Perk, le café où nos protagonistes se retrouvent et propose les figures de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler, Joey et Gunther. Alors que le second est les appartements de la série et comprend les personnages de l’ensemble précédent, seul le barista est échangé contre Janine.

Seinfeld

Nous sommes passés d’une sitcom des années 90 à une autre. Cette fois, nous allons parler de l’ensemble Lego de l’une des comédies les mieux notées de l’histoire de la télévision. C’est l’appartement mythique de la série et a les figures de Jerry, Kramer, George, Elaine et Newman. En plus, il a plein de petits détails qui raviront sûrement les fans de la fiction créée par Jerry Seinfeld.

The Mandalorian

Quelle meilleure façon de célébrer l’une des meilleures séries de ces dernières années qu’avec un ensemble LEGO du (feu) vaisseau spatial Mando, notre chasseur de primes préféré de l’univers Star Wars. Cet ensemble extraordinaire comprend le Razor Crest aux côtés des figurines Mandalorian et bien sûr du garçon.

Bureau

L’ensemble qui a été décisif dans la création de cette liste ne pouvait pas manquer, et c’est qu’il y a quelques jours, la société Lego a annoncé un ensemble basé sur la sitcom à succès mettant en vedette Steve Carrell qui consistera en une « figurine Lego » à l’échelle version du bureau, ainsi qu’une quinzaine de personnages de la série et pas mal d’accessoires pour recréer leurs scènes mythiques (et même les mèmes).

Il sera mis en vente le 1er octobre prochain pour un prix approximatif de 120 euros et vous pouvez déjà le réserver. Alors qu’est-ce que tu attends?

Et toi? Achèteriez-vous l’un de ces ensembles Lego ?