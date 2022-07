L’ensemble Atari 2600 de Lego avec diorama caché sera lancé le 1er août

TL; DR : Le kit Atari 2600 est basé sur la révision à quatre commutateurs de la console lancée en 1980 et comprend trois cartouches de jeu – Asteroids, Adventure et Centipede – ainsi qu’un joystick qui bouge et ressemble à l’original.

En avril, le moulin à rumeurs affirmait que Lego préparait un ensemble sur le thème de l’Atari 2600 à lancer cet été pour célébrer le 50e anniversaire d’Atari. Il s’avère que l’intelligence était pour la plupart exacte car Lego a officiellement annoncé aujourd’hui l’ensemble Atari 2600 (# 10306).

L’ensemble n’inclut pas de téléviseur « fonctionnel » comme l’ensemble Nintendo Entertainment System d’il y a quelques années. La rumeur originale suggérait que l’ensemble viendrait avec une version jouable de Pitfall ! mais cela ne s’est pas concrétisé.

Le Lego Atari 2600 comprend trois mini-constructions représentant des scènes des jeux fournis. La scène Aventure comprend un château et un dragon, la construction Centipede comprend un mille-pattes et des champignons et l’instantané Asteroids montre un vaisseau faisant exploser des roches spatiales.

Vous obtenez également un porte-cartouche autonome, et il y a même une vignette contextuelle cachée d’un enfant jouant à un jeu dans une version d’époque avec BoomBox, télévision CRT, patins à roulettes et plus encore.

L’ensemble NES, si vous vous en souvenez, avait également un diorama caché à l’intérieur du système qui représentait la fin du monde 1-2. À ce stade du jeu, vous pouvez soit quitter la scène normalement, soit monter et franchir (ou traverser) les briques pour accéder à trois canaux de distorsion secrets.

La console Atari 2600 terminée mesure 13 pouces de large, 8,5 pouces de profondeur et mesure plus de trois pouces de hauteur.

Le dernier ensemble de Lego pour adultes est encore un autre jeu de nostalgie, rejoignant Mighty Bowser, Optimus Prime et la DeLorean Time Machine 3 en 1 de Retour vers le futur en tant qu’ajouts récents à la gamme croissante d’ensembles à thème rétro. Ce n’est pas bon marché – un Atari VCS réel et fonctionnel n’est pas beaucoup plus cher – mais Lego sait que beaucoup de gens paieront pour revivre leur enfance.

L’ensemble Lego Atari 2600 sera lancé le 1er août au prix de 239,99 $.