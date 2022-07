Devriez-vous acheter une Apple Watch mobile et le service en vaut-il le coût ?

Sur la gamme actuelle de montres Apple, vous pouvez acheter un modèle GPS + Cellular sur l’Apple Watch Series 7 et l’Apple Watch SE. Nous ne sommes également qu’à quelques mois du lancement de l’Apple Watch Series 8.

Avoir un forfait mobile sur votre Apple Watch peut être idéal pour ceux qui sont en déplacement ou un coût inutile pour les autres. Mais est-ce que ça vaut le coup d’en acheter un ? Plongeons dedans…

Selon Apple :

Les modèles mobiles Apple Watch Series 7 et Apple Watch SE avec un plan de service actif vous permettent de passer des appels, d’envoyer des SMs et bien plus encore, le tout sans votre iPhone. Vous pouvez passer un appel aux services d’urgence lorsque vous voyagez à l’étranger en appuyant simplement sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé. Et maintenant, avec Family Setup, les membres de votre famille qui ne possèdent pas d’iPhone peuvent utiliser Apple Watch.

Coûts associés au mobile

Pour acheter une Apple Watch SE mobile d’Apple, vous paierez 50 $ de plus. Pour acheter une Apple Watch Series 7 mobile, vous paierez 100 $ supplémentaires. La plupart des forfaits vous coûteront environ 10 $ par mois, ce qui reste beaucoup moins cher que de nombreux forfaits iPhone. Vous pourrez peut-être obtenir une offre sur un forfait mobile si vous achetez une montre directement auprès d’un opérateur comme Verizon ou AT&T.

Il est également important de garder à l’esprit que si vous achetez une Apple Watch standard avec GPS, vous ne pouvez pas ajouter un forfait mobile plus tard. Vous devez acheter une Apple Watch GPS + Cellular pour avoir accès à un forfait maintenant ou à l’avenir.

Pas besoin de garder votre iPhone à portée de main

Comme l’Apple Watch a été conçue pour éloigner les utilisateurs de leur iPhone, il est logique d’avoir un forfait mobile. Surtout pour ceux qui courent ou se promènent – avec un modèle mobile, vous n’avez pas besoin de garder un iPhone encombrant avec vous pour avoir accès aux appels, aux SMs, à la musique, etc. Personnellement, j’adore cette fonction pour faire des courses rapides. Si j’oublie mon iPhone, pas de soucis, j’ai toujours contact avec le monde via mon poignet. Associé aux AirPods, il n’est pas nécessaire d’être constamment sur mon iPhone.

Cependant, si vous avez toujours votre iPhone sur vous, le mobile n’en vaut peut-être pas la peine. Lors de la prise de décision, tenez compte de votre utilisation actuelle de l’iPhone pour voir si une Apple Watch mobile pourrait être justifiée.

Configuration familiale

La configuration familiale est populaire auprès des parents qui souhaitent pouvoir contacter leur enfant sans qu’il possède un iPhone. Grâce à cette fonctionnalité, le parent peut configurer une Apple Watch mobile pour son enfant sur son iPhone personnel. L’enfant peut ensuite utiliser son Apple Watch pour appeler, envoyer des SMs ou utiliser toute autre fonctionnalité disponible avec son propre numéro de téléphone et son identifiant Apple. Avec Family Setup, l’iPhone des parents n’a pas besoin d’être à proximité.

Certains raisonnements pour choisir cette option incluent le fait qu’elle est plus rentable. Non seulement l’appareil est moins cher que la plupart des iPhones, mais il est également moins cher d’ajouter un plan de données et de s’assurer avec Apple Care+. De plus, comme les montres Apple sont portées au poignet, elles ont tendance à être un peu plus difficiles à perdre.

Enfin, opter pour une Apple Watch au lieu d’un iPhone permet à votre enfant de moins rester derrière un écran, ce que de nombreux parents visent à faire. Il existe des contrôles parentaux pour que l’Apple Watch fonctionne pour vous. Par exemple, il existe une fonctionnalité Schooltime qui désactive l’accès aux applications et aux notifications lorsque l’enfant est à l’école.

Réflexions générales

En fin de compte, la question de savoir si une Apple Watch mobile vaut ou non le coût dépend de l’individu. C’est pratique à avoir, et j’ai l’impression que cela m’aide à tirer le meilleur parti de mon Apple Watch. La prochaine fois que vous serez à la recherche d’une Apple Watch, gardez ces conseils à l’esprit lorsque vous prendrez votre décision.

Notez également qu’Apple propose une liste de tous les modèles et opérateurs pris en charge pour les Apple Watch mobiles.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :