Les fabricants de puces pourraient bientôt obtenir une aubaine de 52 milliards de dollars en vertu de la loi CHIPS, mais il y a un hic

En bref : La reconstruction de l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis prendra non seulement du temps, mais également une quantité importante de subventions gouvernementales pour les entreprises américaines et étrangères. Une version allégée de la législation requise est désormais soumise au premier vote procédural, pour la faire adopter dès la semaine prochaine, espérons-le. Même ainsi, le projet de loi contient quelques petits caractères pour les entreprises qui sont présentes en Chine ou qui souhaitent y opérer à l’avenir.

Ce ne serait pas la première fois que les géants du silicium mettaient en garde contre le manque de financement gouvernemental pour leurs efforts d’expansion, mais ils sonnent une fois de plus l’alarme. Le mois dernier, des entreprises comme TSMC, GlobalWafers et Intel ont averti qu’à moins que le Congrès ne débloque 52 milliards de dollars de financement pour l’industrie nationale des semi-conducteurs, elles ne pourront pas réaliser leurs ambitions actuelles.

Jusqu’à présent, Intel semble être le plus grand bénéficiaire des nouvelles subventions, car la loi CHIPS est techniquement censée soutenir avant tout les entreprises nationales. Cela dit, des organismes de l’industrie comme SEMI l’année dernière ont plaidé en faveur de l’aide à l’ensemble de l’écosystème des semi-conducteurs, qui comprend plusieurs sociétés étrangères qui souhaitent accroître leur présence aux États-Unis.

Lundi, le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a expliqué que le Sénat voterait sur la question des subventions gouvernementales à l’industrie de la fabrication de puces en la traitant comme un projet de loi distinct. Cela verrait les fabricants de puces obtenir 52 milliards de dollars tandis que les entreprises de télécommunications obtiendraient 1,5 milliard de dollars pour les déploiements de réseaux 5G.

Auparavant, cela faisait partie d’un projet de loi plus vaste de 250 milliards de dollars connu sous le nom de loi américaine sur l’innovation et la concurrence. Poussés par la crainte qu’une trop grande partie de la production mondiale de semi-conducteurs ait lieu à Taïwan, les gouvernements se précipitent pour renforcer la capacité de fabrication locale afin de réduire le risque de chocs futurs causés par les tensions commerciales.

Il convient de noter que le nouveau plan de relance du gouvernement pour les fabricants de puces s’accompagne de quelques petits caractères. D’une part, des entreprises comme Nvidia, AMD, Qualcomm, Micron, Texas Instruments, NXP Semiconductors, GlobalFoundries et des fournisseurs d’équipements comme ASML et Lam Research pourraient bénéficier des subventions, ne serait-ce qu’en tant qu’événement ponctuel. D’autre part, ils seraient tenus de s’abstenir de construire ou d’étendre leurs activités dans des pays considérés comme « inamicaux ».

Le principal de ces pays hostiles serait la Chine, qui prévoit de réduire sa dépendance aux importations de semi-conducteurs dès que possible. Toute entreprise qui souhaite extraire des fonds du pool de 52 milliards de dollars ne sera pas autorisée à fabriquer des puces sur un nœud de processus de 28 nm ou moins dans le pays.

Certains responsables de l’industrie pensent que ce seuil n’a pas de sens étant donné le rythme rapide des progrès de la technologie des procédés. Samsung a récemment commencé à fabriquer des puces sur un processus de 3 nm, et TSMC devrait suivre dans les mois à venir. Intel est toujours en train de rattraper son retard, mais il n’a aucun plan officiel pour construire des fabs avancées en Chine.

Pourtant, le plus gros problème est que la Chine dépense plus de 155 milliards de dollars pour la recherche et le développement de technologies avancées de fabrication de puces. Dans certains domaines comme la fabrication de NAND, des entreprises chinoises telles que YMTC comblent rapidement l’écart par rapport à d’autres géants de l’industrie comme Micron et Samsung. Il y a un risque que les 52 milliards de dollars que les États-Unis sont prêts à investir dans le développement des capacités nationales ne suffisent pas.

Un autre problème est la pénurie de travailleurs qualifiés – un problème qui se fait sentir dans les industries mondiales des semi-conducteurs et de l’électronique, y compris des endroits comme Taiwan. Faciliter l’immigration d’étudiants, d’ingénieurs et de chercheurs expérimentés est une façon de résoudre ce problème. Une autre consisterait à soutenir des programmes diplômants en microélectronique et semi-conducteurs tels que celui récemment lancé par l’Université Purdue, ou des initiatives telles que l’American Semiconductor Academy.

Enfin, il semble que tous les fabricants de puces ne soient pas satisfaits de la loi CHIPS dans sa forme actuelle. Ces entreprises ont demandé à ne pas être nommées pour éviter un retour potentiel de l’industrie et du gouvernement, mais il ne serait pas trop difficile de deviner qu’elles sont de la variété sans usine.

Une de ces sociétés a expliqué officieusement que « vous avez Intel qui pourrait obtenir 20 milliards de dollars avec la loi CHIPS plus 5 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars en vertu de la loi FABS. Donc, 30 milliards de dollars vont à votre concurrent direct, et vous ne recevez pas un sou ? C’est va causer des problèmes sur le marché. » En d’autres termes, les entreprises sans usine souhaitent pouvoir obtenir des crédits d’impôt pour les activités de conception, mais elles ne retiennent pas collectivement leur souffle pour que cela se produise de si tôt.