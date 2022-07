M2 MacBook Air : votre finition « minuit » est-elle déjà éraflée ?

Le MacBook Air Midnight M2 n’est sorti que depuis quelques jours maintenant, mais quelques premiers critiques et clients se plaignent jusqu’à présent que cette finition spécifique souffre de rayures très facilement, car le propre personnel de Netcost-security.fr a également pu faire l’expérience d’une petite égratignure dans un récent -acheté Mac.

Les produits Apple très grattables ne sont pas une nouveauté. À l’époque, avec l’iPhone 5, Apple a été appelé à propos de l’éraflure, car l’iPhone 5 gris sidéral se rayait facilement, révélant la finition argentée à l’intérieur.

Lorsque la société a lancé l’iPhone 7 Jet Black quelques années plus tard, Apple a déjà déclaré qu’il pouvait facilement se rayer – et, mon garçon, certaines personnes étaient vraiment douées pour érafler ce téléphone dès sa sortie. Netcost-security.fr‘s Zac Hall, d’autre part, était assez doué pour s’en occuper après un an.

Au moment où la société Cupertino était impliquée dans ce « scandale », elle avait déclaré que tout produit en aluminium pouvait se rayer ou s’écailler à l’usage, exposant ainsi sa couleur argentée naturelle. Et c’est normal.

À partir de la vidéo de révision du MacBook Air MKBHD

Maintenant, avec le M2 Midnight MacBook Air, en plus d’être un aimant à empreintes digitales, certains utilisateurs découvrent qu’il peut facilement se rayer.

L’une des premières personnes à le souligner a été Youtubeur Zone de technologie, comme vous pouvez le voir dans notre image en vedette. Son port USB-C est assez éraflé avec une seule journée d’utilisation. Ensuite, la vidéo d’aujourd’hui de MKBHD montre qu’il a également du mal avec les rayures du MacBook Air de minuit sur les ports USB-C.

Netcost-security.frLe propre personnel de a également pu trouver une petite égratignure dans le coin inférieur droit du trackpad Midnight MacBook Air. Bien que ce ne soit pas si perceptible, il est étrange qu’un nouveau produit, sans être en contact avec un groupe Apple Watch ou quoi que ce soit de ce genre, ait déjà commencé à s’érafler.

Petite rayure sur le coin inférieur droit du trackpad

Dois-je m’inquiéter des éraflures du M2 Midnight MacBook Air ? Est-ce un scandale ?

Oui et non pour la première question – cela dépend de la seconde. Les produits quotidiens finiront par rayer, tacher ou quoi que ce soit entre les deux. Par exemple, mon ancien MacBook Pro 16 pouces 2019 s’est usé de chaque côté du trackpad depuis mes paumes. Avec les modèles argentés, cela n’arrive pas.

Netcost-security.fr‘s Zac Hall dit que son MacBook Air Midnight est toujours en parfait état, sans aucune égratignure. Si vous voulez être en sécurité, vous devriez peut-être trouver une autre couleur.

Comme indiqué précédemment par Apple, la société ne pense pas que cela pourrait être un énorme problème car tout produit en aluminium peut se rayer ou s’écailler à l’usage. « C’est normal. »

Possédez-vous le Midnight MacBook Air ? Voyez-vous des rayures dessus? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

