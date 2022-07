Qu’est-ce que Snapchat Web et comment y accéder ?

Le moyen le plus simple d’être en contact avec votre famille et vos amis est via les médias sociaux. Les médias sociaux se sont développés rapidement et chaque plate-forme essaie d’améliorer l’expérience utilisateur jour après jour. Snapchat est une plate-forme de médias sociaux populaire qui vous permet de partager des images et des vidéos sous forme de clichés avec vos amis ou avec le grand public.

Alors que Snapchat est traditionnellement utilisable sur vos appareils Android ou iOS, il est maintenant temps de pouvoir enfin utiliser Snapchat sur votre PC. Vous pouvez désormais accéder à Snapchat Web pour l’utiliser également à partir des ordinateurs de bureau. Et vous pouvez continuer là où vous en étiez au téléphone ou vice versa. Voyons comment cela peut être fait.

Auparavant, la seule façon d’utiliser Snapchat sur votre PC était d’installer l’application Android sur un émulateur Android tel que Bluestacks. Bien sûr, maintenant avec Windows 11, vous pourrez installer Snapchat et l’utiliser tout de suite. Mais, pour ceux qui ne veulent pas se soucier de l’installation de programmes et de choses comme ça, Snapchat Web est là pour vous sauver la vie. Oui, Snapchat a annoncé le Snapchat Web auquel nous pouvons accéder depuis un navigateur sur n’importe quel appareil.

Accédez à Snapchat sur votre PC Windows et Mac

Conditions préalables

Google Chrome

PC Windows ou Mac

Compte Snapchat avec abonnement Snapchat+

Qu’est-ce que Snapchat+

Depuis le lancement de Snapchat, son utilisation a toujours été gratuite. Vous n’aviez besoin d’aucun plan d’abonnement pour essayer de nouvelles fonctionnalités. Cependant, cette année, fin juin, nous avons pu voir Snapchat+. Il s’agit d’un service d’abonnement mensuel que vous payez afin d’avoir accès à diverses fonctionnalités expérimentales et préliminaires. Vous pourriez considérer cela comme rejoindre le programme bêta de l’application Snapchat. Cependant, pour essayer ce nouveau truc expérimental, vous devrez payer 3,88 $ par mois.

Qu’est-ce que Snapchat Web

Snapchat Web n’est rien d’autre que la possibilité d’utiliser et d’accéder à votre compte Snapchat sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur Web. Vous pourrez envoyer des messages, afficher des histoires instantanées et même organiser des appels audio et vidéo avec vos amis. C’est tout ce que vous obtenez sur l’application mobile Snapchat. Il comprend les principales fonctionnalités de messagerie telles que les réactions au chat et la réponse au chat, ainsi que les lentilles qui seront bientôt déployées.

Pour utiliser Snapchat Web, vous devez avoir un compte Snapchat+ dans le États-Unis, Royaume-Uni et Canada. Cependant, si vous résidez dans Australie et Nouvelle-Zélande, vous n’avez pas besoin d’être membre de Snapchat+. Il sera déployé dans d’autres régions plus tard.

Étapes pour utiliser Snapchat Web

Si vous vivez dans la région où Snapchat Web est actuellement disponible, vous pouvez suivre ces étapes pour accéder à Snapchat Web sur votre PC ou Mac.

Téléchargez Google Chrome sur votre PC ou Mac si vous ne l’avez pas. Snapchat Web fonctionne actuellement mieux avec Google Chrome.

Maintenant que vous avez installé le navigateur Web sur votre appareil, lancez-le et rendez-vous sur web.snapchat.com

Connectez-vous simplement avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter à Snapchat Web.

Une fois que vous y êtes, vous pouvez facilement utiliser Snapchat, tout comme vous accédez à l’application sur votre appareil Android ou iOS.

Le service devrait être mis à la disposition d’autres régions et prendre également en charge d’autres navigateurs Web dans les mois à venir.

Le service achèvera son déploiement d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.

Conclusion

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur Snapchat Web ainsi que sur Snapchat+. À partir de maintenant, les deux services sont disponibles dans des régions limitées. Cependant, au fil du temps, nous pouvons nous attendre à voir davantage de régions ajoutées aux deux fonctionnalités. Si vous êtes une personne résidant dans des régions où Snapchat + et Snapchat Web sont disponibles, partagez votre expérience sur nos réseaux sociaux, car cela aiderait les autres lecteurs à en savoir un peu plus sur ces fonctionnalités.

Guide Snapchat :