Apple Music Live diffusera le concert de Luke Combs en août

Le chanteur country Luke Combs est le prochain artiste à figurer dans la gamme de diffusion en continu de concerts Apple Music Live. Le concert a lieu au Coyote Joe’s à Charlotte, en Caroline du Nord, le 28 juillet et sera diffusé exclusivement sur Apple Music le 24 août.

La série de musique live a commencé en mai, mettant en vedette Harry Styles, Lil Durk et Mary J. Blige. La performance de Combs sera le premier concert country à ce jour et sera diffusée dans plus de 165 pays à 19 h PT / 22 h HE le mois prochain. Si vous ne pouvez pas l’attraper en direct, vous pouvez regarder la performance à la demande plus tard à votre convenance.

Selon Panneau d’affichage, Combs a déclaré dans un communiqué :

Apple Music m’a beaucoup aidé à diffuser ma musique auprès de mes fans, alors j’ai sauté à l’idée de pouvoir jouer une émission spéciale en direct pour qu’ils puissent en profiter. Je ne pouvais pas non plus penser à un meilleur endroit pour le faire que chez moi en Caroline du Nord chez Coyote Joe’s – un lieu où j’ai beaucoup de bons souvenirs. J’ai vraiment hâte de jouer l’album complet en live pour les fans et que tout le monde puisse le regarder le 24 août !

Ce concert intervient alors que le chanteur vient de sortir son troisième album, Grandir. De plus, la chanson de Combs Pour toujours après tout détient un record Apple Music pour son nombre de flux du premier jour.

Comment regarder le flux du concert de Luke Combs

Vous pouvez regarder le concert de Luke Combs dans l’application Apple Music sur votre iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou appareil Android. Cependant, un abonnement payant est requis pour regarder. Quatre plans d’abonnement sont disponibles à partir de 4,99 $/mois.

Le service peut également être associé à un abonnement Apple One. Avec cette option, vous aurez accès à plus de 90 millions de chansons, sans publicité.

