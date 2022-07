Twelve South rafraîchit le support pour iPad HoverBar Duo avec une construction plus flexible et de nouveaux coloris

Aujourd’hui, Twelve South rafraîchit l’un de ses accessoires iPad les plus populaires pour offrir un design encore plus polyvalent. Lancé à l’origine il y a plus d’un an, le nouveau et amélioré HoverBar Duo de Twelve South arrive avec une grande partie des mêmes fonctionnalités de montage ergonomiques pour iPad, juste avec un nouvel onglet QuickSwitch qui vous permet de basculer facilement entre les facteurs de forme de bureau et montés.

Twelve South HoverBar Duo rafraîchi avec un design plus polyvalent

Twelve South lance aujourd’hui davantage une mise à jour incrémentielle de l’un de ses derniers accessoires pour iPad sous la forme d’un nouveau HoverBar Duo amélioré. Environ un an et demi après l’original, le nouveau modèle arrive avec le même objectif de vous permettre de caler un iPad à peu près n’importe où, mais a maintenant quelques astuces supplémentaires dans sa manche.

Côté design, vous trouverez toujours le design (form factor) articulé qui vous permet d’ajuster la hauteur et la profondeur du placement de votre tablette. La poignée réglable peut également contenir une variété de modèles d’iPad différents, y compris le puissant iPad Pro 12,9 pouces jusqu’au dernier iPad mini 6.

Maintenant, là où les choses commencent à diverger de son prédécesseur, c’est que Twelve South a intégré une nouvelle fonctionnalité sous la forme de l’onglet QuickSwitch dans son HoverBar Duo. Cela vous permet de basculer entre deux des conceptions de base incluses beaucoup plus facilement qu’auparavant. Ainsi, pour une utilisation sur le bureau d’un iPad fonctionnant comme compagnon SideCar pour votre Mac et autres, la base lestée standard peut être cliquée sur le bras. Mais si vous voulez l’apporter dans la cuisine ou ailleurs où le support suspendu serait utile, c’est aussi simple que de cliquer sur l’autre support. Les deux sont également inclus dans le package.

Un autre des nouveaux ajustements du HoverBar Duo de deuxième génération est que Twelve South propose cette fois-ci un coloris supplémentaire. La version originale vient d’arriver en noir, et maintenant il y a un style blanc à choisir pour compléter la plus large gamme de designs dans l’écurie iPadOS d’Apple.

Désormais disponible à l’achat directement auprès de Twelve South, les prix n’ont pas changé sur la nouvelle itération de HoverBar Duo. Tout comme avant, l’accessoire se vend pour 79,99 $. Ainsi, pour ceux qui souhaitent bénéficier des nouvelles fonctionnalités ou des éléments de conception, vous n’aurez pas à débourser plus que le modèle de première génération. Bien que Twelve South continuera également à vendre le stock restant de l’ancien support iPad à un coût réduit de 60 $qui offre une meilleure valeur pour ceux qui n’ont pas besoin de la fonctionnalité de libération rapide.

Les changements ne sont peut-être pas complètement redéfinis pour le produit, mais devraient contribuer grandement à améliorer l’expérience de ceux qui profitent réellement de son design (form factor) flexible. La nouvelle version est de toute évidence une amélioration de la version HoverBar Duo, bien que cela vaille ou non la peine d’être repris par rapport à l’accessoire Twelve South de la génération précédente et son prix de vente plus abordable est quelque chose que nous espérons découvrir dans un test pratique futur.

