Chainsaw Man Part 2 chapitre 99 maintenant disponible: comment lire gratuitement

Vous savez que lorsque vous allumez la tronçonneuse, il n’y a aucun moyen de s’arrêter. Il est temps de tenir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’essence ou que les démons nous tuent. Le manga Chainsaw Man est revenu il y a quelques jours après deux ans de repos et compte bien profiter de l’inertie pour nous régaler pendant plusieurs semaines consécutives. Désormais appelé Chainsaw Man Part 2, son retour est censé inaugurer la Saga de l’École, la deuxième série d’arcs scénaristiques après la Saga de la Sécurité publique (où l’on assiste à des intrigues aussi spectaculaires que celles de Bomb Girl, Katana Man et celles des démons Gun et Bat). Cette semaine, c’est le tour du chapitre 99 et c’est l’un de ceux qui laissent un sourire métallique sur le visage.

Chainsaw Man partie 2 chapitre 99, où lire le chapitre ?

Le chapitre de la partie 2 (Chainsaw Man chapitre 99) s’appelle « Two Birds » et peut être lu gratuitement et légalement sur Manga Plus. Le seul inconvénient que nous avons pour vous est qu’il est uniquement en anglais. Il n’est pas non plus nécessaire de trop maîtriser la langue pour le suivre, mais ce n’est qu’en 2023 que Manga Plus commencera à traduire l’intégralité de son catalogue (et il l’a promis en même temps que sa première). Jusque-là, il est temps de dépoussiérer Shakespeare.

Pourquoi donner une chance à Chainsaw Man ?

Si vous n’avez pas encore sauté dans le train Chainsaw Man, nous ne savons pas ce que vous attendez, car nous l’avons choisi comme l’un des 5 mangas que vous devez lire cet été et ils sont parfaits pour les vacances. En 2021, il a remporté le prix du meilleur shonen au salon du manga de Barcelone et ses 11 volumes publiés à ce jour sont un cocktail rafraîchissant de gore et de blagues. Un shonen d’action spectaculaire sans prétention avec un design de personnage que vous ne voyez pas tous les jours. Pour montrer son protagoniste, un adolescent avec des tronçonneuses pour bras et tête, ou des ennemis comme Bomb Girl, une jeune femme qui, comme vous pouvez l’imaginer d’après son nom, fait exploser tout ce qu’elle touche. Précisément le combat avec Bomb Girl est considéré comme l’un des 25 meilleurs arcs manga de l’histoire.

Quant à Manga Plus, il s’agit d’un site web (et d’une application mobile) géré par le même éditeur Shueisha, responsable des magazines Weekly Shonen Jump et V Jump. Il est en charge de l’édition des grands shonen du moment (One Piece, Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Boruto…). et il offre gratuitement les trois premiers chapitres de la série ainsi que les trois derniers (qu’il met à jour à chaque fois qu’un autre sort). Base sur tous ceux qui veulent profiter des nouveaux chapitres de manga et d’anime de la semaine.