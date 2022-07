Apple Watch découvre une tumeur cachée mortelle et sauve la vie d’une femme du Maine

Apple Watch possède un certain nombre de fonctionnalités de santé inestimables qui se sont avérées sauver des vies au fil des ans. Maintenant, l’exemple le plus récent est une histoire puissante sur la façon dont les fonctionnalités de santé cardiaque d’Apple Watch peuvent découvrir des problèmes de santé cachés qui pourraient s’avérer mortels s’ils ne sont pas détectés.

Rapportée par CBS News, une femme du Maine qui, à un moment donné, pensait que son Apple Watch fonctionnait mal maintenant « ne jure que par elle ».

Notifications cardiaques Apple Watch

En mai, Kim Durkee a vu des avertissements de son Apple Watch deux nuits de suite l’avertissant que son cœur souffrait de fibrillation auriculaire.

Au début, elle pensait que le portable donnait des erreurs de lecture, mais elle a ensuite reçu un autre avertissement.

« La troisième nuit, les chiffres sont un peu trop élevés pour le confort », a déclaré Kim. « Ensuite, j’ai dit vous savez quoi, allez aux urgences s’ils vous disent qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter, puis jetez la montre. »

Ce que Apple Watch a découvert

En fin de compte, il s’agissait bien de fibrillation auriculaire et la cause était une tumeur inconnue et agressive.

«Les médecins du Maine ont rapidement confirmé que son cœur battait de façon erratique pour une raison simple et effrayante. Elle avait un myxome, une tumeur rare à croissance rapide qui étouffait l’approvisionnement en sang de son cœur et aurait éventuellement causé un accident vasculaire cérébral.

Grâce aux avertissements de l’Apple Watch, les médecins ont pu l’emmener au Massachusetts General Hospital où ils ont retiré la tumeur mortelle au cours d’une opération à cœur ouvert de cinq heures.

Très particulièrement, Durkee n’avait aucun symptôme autre que la fibrillation auriculaire que son Apple Watch a attrapée. On s’attendait à ce que la tumeur de quatre centimètres et à croissance rapide l’ait « presque certainement » tuée si elle n’avait pas été trouvée.

Durkee se remet à la maison et dit que Apple Watch « m’a vraiment sauvé la vie ». CBS News note qu’elle a « été contactée par de nombreuses personnes qui ont acheté des montres Apple après avoir entendu son histoire ».

Pour en savoir plus sur l’histoire de Durkee, regardez la vidéo dans la couverture de CBS News.

