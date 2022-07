Tous les skins Marvel dans Fortnite et comment les obtenir

Les skins Marvel de Fortnite sont parmi les plus populaires du jeu en raison de la redondance, de la popularité de ces personnages issus des bandes dessinées et des films. Dans cette nouvelle que nous mettrons à jour au fur et à mesure que d’autres seront ajoutées, nous collectons tous les skins Marvel de Fortnite et nous vous expliquons comment ils sont obtenus :

Comment obtenir des skins Marvel dans Fortnite

Tout d’abord, nous vous disons qu’il existe deux façons d’obtenir des skins Marvel dans Fortnite : en complétant des défis et des missions à durée limitée (cela indique que certains skins ne peuvent plus être obtenus de quelque manière que ce soit car leurs défis ont expiré), ou en en les achetant au store avec de l’argent réel ou avec des paVos, la monnaie virtuelle du jeu. 1 000 paVos coûtent environ 7,99 €.

La saison 4 de Fortnite Chapter 2 était sur le thème de Marvel, avec de nombreux skins emblématiques exclusifs

D’autres skins font partie des Battle Passes, ce qui indique également qu’une fois la saison à laquelle ledit pass correspond terminée, il sera également impossible d’obtenir le(s) skin(s).

Tous les skins Marvel de Fortnite : liste complète

Ci-dessous, nous vous laissons la liste complète des skins Marvel dans Fortnite. Il y a un total de 49 personnages Marvel dans Fortnite :

Tous les skins Marvel de Fortnite classés par date de sortie

Spider-Man Zero – Shop skin, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot skin avec ses accessoires coûte 1 800 paVos. Il peut également être obtenu avec un code de la bande dessinée Fortnite x Marvel : Zero Conflict #1.

Sorcière écarlate : skin du store, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot skin avec ses accessoires coûte 1 800 paVos.

Moon Knight – Skin Shop, disponible uniquement lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos.

Mary Jane Watson – skin de store, disponible uniquement lorsqu’elle arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos.

Rogue et Gambit : skins du store, disponibles uniquement lorsqu’ils arrivent dans la rotation quotidienne. Chacun vaut 1 500 V-Bucks, le lot avec les deux vaut 2 100 V-Bucks et leur lot d’équipement vaut 1 800 V-Bucks.

Green Goblin : skin du store, disponible uniquement à son arrivée dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 100 paVos.

Clint Barton et Kate Bishop – Skins du store, disponibles uniquement lorsqu’ils arrivent dans la rotation quotidienne. Chaque lot vaut 1 500 paVos et le lot avec les deux vaut 2 400 paVos.

Spider-Man (No Way Home) et MJ (No Way Home) – Skins du store, disponibles uniquement lorsqu’ils arrivent dans la rotation quotidienne. Chaque lot vaut 1 500 paVos et le lot avec les deux vaut 2 300 paVos.

Nick Fury : skin du store, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Le vrac vaut 1 500 paVos et le lot avec ses accessoires vaut 2 000 paVos.

Dark Phoenix : skin du store, uniquement disponible à son arrivée dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos.

Eddie Brock – Store skin, disponible uniquement lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 2 000 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 800 paVos.

Shang-Chi – Shop skin, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot skin avec ses accessoires coûte 1 800 paVos.

Gamora – Shop skin, disponible uniquement lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 200 paVos.

Thanos – skin de store, disponible uniquement lorsqu’elle arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos.

Ant-Man : skin de store, disponible uniquement lorsqu’elle arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 100 paVos.

Venom : skin du store, uniquement disponible à son arrivée dans la rotation quotidienne. Il vaut 2 000 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 800 paVos.

Black Widow (Snow Suit) – Skin de la boutique, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 200 paVos.

Ghost Rider : Shop skin, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 600 paVos.

Daredevil : skin du store, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 200 paVos.

Lame : skin de store, disponible uniquement lorsqu’elle arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 2 000 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 300 paVos.

Silver Surfer – Shop skin, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 200 paVos.

Captain America : skin du store, uniquement disponible à son arrivée dans la rotation quotidienne. Il vaut 2 000 paVos.

Cable, Mind Butterfly et Domino : Skins du store, disponibles uniquement lorsqu’ils arrivent dans la rotation quotidienne. Chacun vaut 1 500 paVos. Le lot des trois skins vaut 3 000 paVos.

Star-Lord : skin du store, uniquement disponible lorsqu’il arrive dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos. Le lot de le skin avec ses accessoires coûte 2 500 paVos.

Black Widow : skin du store, uniquement disponible à son arrivée dans la rotation quotidienne. Il vaut 1 500 paVos.

Thor Odinson et The Mighty Thor : Skins du store, disponibles uniquement lorsqu’ils arrivent dans la rotation quotidienne. Ils font partie d’un pack d’une valeur de 2 500 paVos.

Black Panther, Taskmaster et Captain Marvel – Skins du store, uniquement disponibles lorsqu’ils arrivent dans la rotation quotidienne. Ils font partie d’un pack d’une valeur de 24,99 € paVos.

Loki Laufeyson : Exclusif au Fortnite Club en juillet 2021. Actuellement introuvable.

Spider-Man : exclusif au Battle Pass de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite. Actuellement impossible à obtenir.

Doctor Strange and Marauder : exclusif au Battle Pass Fortnite Chapter 3 Season 2. Actuellement impossible à obtenir.

Carnage : exclusif au Battle Pass de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite. Actuellement impossible à obtenir.

Thor, Doctor Doom, Mystique, Tony Stark, Jennifer Walters, Groot, Storm et Wolverine : exclusifs au Battle Pass Fortnite Chapter 2 Saison 4. Actuellement impossible à obtenir.

Deadpool : exclusif au Battle Pass Fortnite Chapter 2 Season 2. Actuellement impossible à obtenir.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration