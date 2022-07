Le Blazer de Chevy est le dernier véhicule à essence à bénéficier du traitement EV

En bref : le multisegment intermédiaire Blazer de Chevrolet s’électrifie. Le nouveau Chevy Blazer EV fera ses débuts en tant que modèle 2024 avec plusieurs options de finition, de gamme et de transmission. Le modèle de base FWD 1LT comportera des roues de 19 pouces et une autonomie estimée à 247 milles, mais le vrai plaisir se produit lorsque vous optez pour la version de performance SS (Super Sport).

Cette déclinaison AWD produit jusqu’à 557 chevaux et jusqu’à 648 lb-pi de couple. En mode Wide Open Watts (WOW), il peut sprinter de 0 à 60 mph en moins de quatre secondes. Les autres équipements haut de gamme incluent des freins avant Brembo pour une puissance de freinage supplémentaire et des roues de 22 pouces.

Tous les modèles sont livrés en standard avec un système d’infodivertissement à écran tactile couleur de 17,7 pouces de diagonale, un éclairage entièrement LED et une capacité de charge rapide CC à grande vitesse jusqu’à 190 kW, permettant jusqu’à 78 miles d’autonomie supplémentaire avec une charge rapide de 10 minutes. Avec le système de démarrage mains libres, le driver n’a qu’à appuyer sur la pédale de frein après avoir fermé la porte pour démarrer le VE.

Le Blazer EV rejoint la gamme croissante de véhicules tout électriques de GM, notamment le Silverado EV et le fou GMC Hummer EV.

Les parties intéressées peuvent soumettre des réservations pour un Blazer EV à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Chevrolet. Le prix commence à environ 44 995 $ pour le 1LT d’entrée de gamme lors de sa mise en vente au premier trimestre de 2024. Les Blazer EV 2LT et RS seront lancés un peu plus tôt (l’été prochain) à partir d’environ 47 595 $ et 51 995 $, respectivement. Le modèle SS haut de gamme commencera autour de 65 995 $ lorsqu’il arrivera plus tard en 2023.