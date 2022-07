Action en justice Apple Pay déposée par une entreprise qui a remporté des affaires antitrust de livres électroniques et de développeurs

Un recours collectif Apple Pay a été déposé par Hagens Berman, le cabinet d’avocats qui avait précédemment remporté deux affaires antitrust très médiatisées Apple.

Le procès accuse Apple de faire payer un milliard de dollars par an en frais aux sociétés émettrices de cartes, en les forçant à s’inscrire à Apple Pay comme seul moyen de permettre à leurs clients d’effectuer des paiements à partir d’iPhones et d’Apple Watch…

Comment fonctionne Apple Pay

Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay sont tous basés sur la même technologie, connue sous le nom d’EVM. L’acronyme n’est pas particulièrement informatif, car il représente simplement les noms des trois sociétés qui ont développé la technologie de paiement : Europay, Mastercard, Visa.

Lorsque vous présentez votre téléphone ou votre montre à un terminal de paiement, il n’envoie pas votre numéro de carte réel, mais plutôt un jeton à usage unique, valable uniquement pour cette transaction spécifique. Le jeton est transmis sans fil par la puce NFC (Near-Field Communications) du téléphone.

De quoi parle tout ce remue-ménage

Google et Samsung permettent à n’importe quelle banque ou application de société de cartes d’utiliser la puce NFC pour leurs propres applications de portefeuille mobile. Cela indique qu’il n’y a aucun coût pour l’émetteur de la carte.

Apple, en revanche, n’autorise pas les applications de portefeuille mobile tierces à accéder à la puce NFC des iPhones ou des montres Apple. Si une banque ou une société financière souhaite proposer des services de portefeuille mobile, elle devoir inscrivez-vous à Apple Pay. Tous les paiements sont ensuite effectués via l’application Wallet d’Apple.

Pour chaque transaction Apple Pay, Apple facture des frais aux sociétés émettrices de cartes. Pour les transactions par carte de crédit, c’est 0,15 % ; pour les cartes de débit, c’est un demi-cent. Bien qu’il s’agisse de petites quantités individuelles, elles s’additionnent. Le procès afirme qu’Apple gagne un milliard de dollars par an grâce à ces frais et que forcer les sociétés émettrices de cartes à s’inscrire à Apple Pay est une violation des lois antitrust.

L’Union européenne est déjà parvenue à une conclusion préliminaire selon laquelle Apple Pay est effectivement anticoncurrentiel, et une action en justice a maintenant été déposée aux États-Unis.

Procès Apple Pay

Le cabinet d’avocats Hagens Berman a déposé la plainte antitrust au nom d’un émetteur de cartes, Affinity Credit, mais les avocats invitent tous les autres émetteurs de cartes avec des accords Apple Pay à se joindre à un recours collectif.

Le procès vise à représenter une catégorie de coopératives de crédit et d’institutions financières américaines qui émettent des cartes de paiement compatibles avec Apple Pay. Le recours collectif a été déposé devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie et accuse Apple de refuser à ses rivaux l’accès à la technologie nécessaire pour développer un portefeuille mobile concurrent. Sur les appareils iOS, Apple a veillé à ce que seul son portefeuille mobile, Apple Pay, puisse effectuer des paiements sans contact au point de vente. Après avoir obtenu un monopole pour Apple Pay de cette manière, Apple facture aux émetteurs de cartes qui utilisent Apple Pay des frais supraconcurrentiels pour un service disponible gratuitement sur les appareils Android, selon le procès. […] « Lorsque vous comparez la fonctionnalité d’Apple Pay aux portefeuilles mobiles disponibles sur les appareils Android – Google Pay, Samsung Pay – vous tenez essentiellement un miroir ; ils sont essentiellement identiques », a déclaré Steve Berman, cofondateur et associé directeur de Hagens Berman. « Et pourtant, le même service sur Android pour lequel les émetteurs de cartes ne paient absolument rien leur coûte collectivement 1 milliard de dollars par an via Apple Pay. » « La raison en est simple », a ajouté Berman. « Il y a de la concurrence sur les appareils Android, avec plusieurs portefeuilles offrant des paiements sans contact, alors qu’Apple a interdit tous ses rivaux, faisant d’Apple Pay la seule option. »

L’entreprise a un bon bilan dans les affaires antitrust contre Apple. C’est la société qui a remporté l’affaire eBook de longue date et très médiatisée contre le fabricant d’iPhone. Plus récemment, il a obtenu un règlement de 100 millions de dollars pour les développeurs iOS concernant des pratiques anticoncurrentielles dans l’App Store.

La société dit maintenant qu’elle va faire un triplé.

« En tant qu’entreprise avec une longue histoire de succès antitrust, nous ne sommes pas étrangers au comportement monopolistique d’Apple », a déclaré Berman. « Nous espérons un triplé et nous pensons que les preuves économiques que notre équipe a amassées contre Apple dans cette affaire sont franchement indéniables. Nous sommes impatients de nous battre pour cette affaire.

Le procès demande une compensation pour les frais facturés aux sociétés de cartes et demande que la puce NFC soit ouverte aux applications de portefeuille mobile tierces.

Le point de vue de Netcost-security.fr sur le procès Apple Pay

Apple affirme que la raison pour laquelle seule sa propre application Wallet est autorisée à utiliser la puce NFC pour les paiements est la sécurité. Ce n’est pas une revendication qu’il est susceptible de pouvoir défendre, car la sécurité est assurée par le système EMV, qui n’a pas été développé par Apple et peut être utilisé par n’importe quel émetteur de carte.

De plus, Apple pourrait, si elle le souhaitait, obliger les sociétés émettrices de cartes à s’inscrire à Apple Pay sans facturer de frais, de la même manière que Google Pay et Samsung Pay. Il est clair que la motivation d’Apple pour sa politique actuelle est financière, les frais devant atteindre 4 milliards de dollars par an d’ici 2023.

Il n’y a pas de réclamation directe au nom des consommateurs : les conditions générales d’Apple Pay interdisent aux entreprises de répercuter les frais sur les titulaires de carte. Cependant, tous les coûts doivent être récupérés d’une manière ou d’une autre, de sorte qu’en fin de compte, les consommateurs paient tous les frais impliqués par le biais de frais de carte ou de taux d’intérêt plus élevés.

Il convient de noter que, même si Apple était obligé d’ouvrir la puce NFC à des sociétés tierces (c’est-à-dire aux émetteurs de cartes), les propriétaires d’iPhone auraient toujours la possibilité de stocker toutes leurs cartes dans l’application Wallet, et il est probable que la plupart le feraient pour la commodité d’avoir tout au même endroit.

Apple a l’habitude de se battre avec acharnement contre toutes les poursuites et décisions antitrust, mais dans celui-ci, il est confronté à la même entreprise qui a gagné deux fois contre l’entreprise – un jugement dans l’affaire eBook et un règlement dans celui de l’App Store . L’Union européenne trouvant également que les conditions d’Apple Pay enfreignent les réglementations antitrust, cela va être un combat intéressant.

