Comment débloquer Bootloader et Root Nothing Phone 1

Nothing Phone 1 est un nouveau téléphone de milieu de gamme sur le marché. C’est l’un des téléphones de milieu de gamme les plus en vogue de tous les temps. C’est à cause du nouveau design transparent et des LED qu’ils appellent les lampes Glyph. Le téléphone a l’air haut de gamme en raison de son design unique. Et si vous possédez Nothing Phone 1 et que vous souhaitez rooter le téléphone, ce guide est fait pour vous. Ici, vous saurez comment rooter Nothing Phone 1 et comment déverrouiller le chargeur de démarrage de Nothing Phone 1.

La symétrie du smartphone ressemble à l’iPhone 12 et ils mélangent même l’écran pour un design d’affichage similaire. Avant de passer aux étapes, vérifions d’abord rapidement ses spécifications. Le Nothing Phone 1 est livré avec un écran Full HD+ de 6,55 pouces. Il s’agit d’un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Configuration de la caméra arrière 50MP + 50MP et une caméra frontale 16MP. Le téléphone est également livré avec un processeur Snapdragon 778G + réglé pour l’appareil par Qualcomm.

Son principal attrait est l’interface glyphe. Les lumières à l’arrière s’allument en fonction de la sonnerie, de la charge filaire et sans fil et d’autres actions. Mais la personnalisation manuelle des lumières de glyphe n’est pas disponible et vous devez donc utiliser le préréglage disponible par défaut. Et comme récemment, Nothing a publié la source du noyau pour l’appareil, ce qui indique que nous pourrons bientôt voir des applications personnalisables. Mais vous devrez peut-être rooter votre téléphone pour ces types de personnalisations.

Le Nothing Phone 1 a des capacités pour plus que ce que l’appareil est livré avec. Mais nous devons attendre les développements personnalisés qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps étant donné que la source du noyau est maintenant disponible. Bien que cela puisse prendre du temps, vous pouvez rooter votre appareil immédiatement pour profiter des fonctionnalités et des personnalisations au niveau racine. Mais pour rooter Nothing Phone 1, vous devez d’abord déverrouiller le chargeur de démarrage de Nothing Phone 1. Voyons comment déverrouiller le chargeur de démarrage.

Déverrouiller le chargeur de démarrage de Nothing Phone 1

Tout comme les autres téléphones Android, Nothing Phone 1 est également livré avec un chargeur de démarrage verrouillé comme l’une des fonctionnalités de sécurité. Il empêche les utilisateurs de modifier l’appareil, y compris d’écrire sur le système, comme l’enracinement ou l’installation de ROM personnalisées. Donc, si vous prévoyez ces modifications, vous devez déverrouiller le chargeur de démarrage de Nothing Phone 1. Vous pouvez suivre ces étapes pour déverrouiller le chargeur de démarrage.

Effectuez une sauvegarde complète ou une sauvegarde des données importantes sur votre Nothing Phone 1. Ce processus réinitialisera votre téléphone. Ouvrez les paramètres sur votre téléphone et ouvrez A propos du téléphone. Allez maintenant à la page d’informations sur le logiciel et recherchez Numéro de construction. Appuyez 7 fois dessus pour activer les options du développeur. Revenez aux paramètres, puis dirigez-vous vers Système > Options pour les développeurs. Descendez un peu et vous trouverez Déverrouillage OEM, activez-le. Aussi, activez Débogage USB disponible dans les options de développement.

Installez les pilotes adb et fastboot sur votre PC. Vous pouvez également utiliser le dossier Platform SDK si vous avez Mac, Linux et Windows. Connectez maintenant votre téléphone à votre PC et s’il demande une autorisation de débogage USB, appuyez sur Autoriser. Et ouvrez les fenêtres de commande à partir de l’emplacement des outils de la plate-forme ou ouvrez-les directement si vous avez installé les pilotes adb. Guide pour ouvrir la fenêtre de commande à partir d’un emplacement spécifique. Entrez la commande ci-dessous pour vérifier si l’appareil est connecté ou non. Il renverra l’identifiant de l’appareil. Accordez l’autorisation s’il y a une invite sur votre téléphone. Et puis entrez à nouveau la commande pour voir si elle est connectée. Vous devez maintenant entrer votre téléphone en mode bootloader. Pour cela, entrez la commande ci-dessous. Du chargeur de démarrage, passez au mode Fastboot en utilisant les boutons de volume pour naviguer et le bouton d’alimentation pour sélectionner. En mode fastboot, entrez la commande donnée pour déverrouiller le chargeur de démarrage de Nothing Phone 1. Maintenant, vous aurez quelques options sur votre téléphone, accédez à déverrouiller le chargeur de démarrage et appuyez sur le bouton d’alimentation. Cela déverrouillera le chargeur de démarrage et réinitialisera votre téléphone. Vous pouvez maintenant redémarrer le système en utilisant les options du mode bootloader.

C’est donc tout ce que vous avez à faire pour déverrouiller le chargeur de démarrage de Nothing Phone 1. Et une fois le chargeur de démarrage déverrouillé, vous pouvez maintenant rooter votre téléphone. Mais pour l’enracinement, vous aurez besoin de certains fichiers et applications mentionnés dans les prérequis.

Conditions préalables

Faites une sauvegarde de votre téléphone

Installez l’application Magisk sur votre téléphone

Téléchargez le micrologiciel Nothing Phone 1 (la même version sur laquelle votre téléphone fonctionne)

Étapes pour rooter Nothing Phone 1 avec Magisk

Extrait boot.img à partir du micrologiciel Nothing Phone 1 et copiez-le sur votre téléphone. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur le Installer.

Choisissez maintenant « Sélectionner et patcher un fichier » parmi les options disponibles.

Sélectionnez le fichier boot.img que vous avez copié précédemment et il commencera à corriger l’image de démarrage. Après le patch, le fichier de sortie sera enregistré dans le dossier de téléchargement avec le nom magisk_patched.img. Copiez maintenant l’image de démarrage corrigée et collez-la sur votre ordinateur dans le dossier C:\adb (Copiez-le dans le outils de plate-forme dossier si vous allez utiliser la fenêtre de commande à partir de là). Renommez le fichier corrigé en boot.img. Redémarrez votre Nothing Phone 1 en mode Fastboot et connectez-le à votre ordinateur. Suivez les étapes de la section du guide du chargeur de démarrage. Dans le dossier C:\adb (ou dossier platform-tools), tapez cmd dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée pour ouvrir la fenêtre de commande à cet emplacement (guide complet pour ouvrir cmd depuis n’importe quel emplacement). Ou localisez ces dossiers à l’aide de la commande cd (par exemple, cd C:/adb).

Entrez la commande donnée pour flasher le fichier Magisk corrigé et rooter Nothing Phone 1. Si l’emplacement dans la fenêtre de commande n’est pas le dossier où se trouve l’image de démarrage, faites glisser et déposez boot.img après la commande de démarrage flash fastboot mentionnée ci-dessous. fastboot flash boot boot.img Après avoir flashé l’image de démarrage corrigée, redémarrez votre téléphone. Vous pouvez utiliser la commande de redémarrage fastboot. Installez l’application Magisk si elle n’est pas déjà installée. Maintenant, vous verrez Magisk installé, ce qui indique que votre Nothing Phone 1 est rooté.

Alors voilà, le guide pour déverrouiller le bootloader et rooter Nothing Phone 1. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser les applications et les services de personnalisation qui nécessitent le privilège root. Il existe également différents modules Xposed que vous pouvez utiliser après avoir installé le framework Xposed sur votre téléphone.

