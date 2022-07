L’été 2022 restera-t-il le plus « cool » de ceux qui nous attendent dans le futur ?

L’impact du changement climatique provoquera des étés de plus en plus chauds et insupportables, avec des canicules extrêmes allant d’exceptionnelles à ordinaires.

L’été que nous vivons en Italie et dans d’autres pays d’Europe occidentale est sans aucun doute parmi les plus chauds et les plus secs de tous les temps, car des records historiques de températures sont conservés. Qu’il suffise de dire qu’après les primates brisés dans diverses régions d’Espagne et du Portugal, avec des pics allant jusqu’à 47 ° C, 40 ° C sont attendus pour aujourd’hui dans le sud de l’Angleterre, bien 15 ° C au-dessus de la moyenne de la période . Un seuil jamais atteint auparavant. La France aussi est en feu, avec 42,7°C à Beaulieu-sur-Layon et 42,4°C à Cazaux enregistrés le 18 juillet. La raison de ces températures anormales réside dans la présence de l’anticyclone africain (masse d’air chaud à haute pression venant du sud) qui a déplacé l’anticyclone des Açores de nos étés, un phénomène lié à la fois à des facteurs naturels – comme l’affaiblissement des courants-jets – celle due à des facteurs anthropiques, essentiellement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre, qui catalysent le changement climatique et perturbent l’équilibre atmosphérique. La question que tout le monde se pose face à cette chaleur insupportable est de savoir si cet été sera le plus frais de ce qui nous attend à l’avenir, à la lumière de l’impact incrémentiel dramatique du réchauffement climatique. En d’autres termes, tous les étés futurs seront-ils pires que celui-ci ?

Pour répondre à cette question, nous pouvons établir un parallèle avec l’été 2003, à ce jour le plus chaud de tous les temps. Comme le précise un communiqué de presse publié sur Facebook par l’Observatoire géophysique d’Unimore (Université de Modène et Reggio Emilia), « l’été 2022 est très similaire à l’été 2003, à tel point que la saison en cours fait partie des événements qui n’avaient jamais eu lieu depuis le début des observations de l’observatoire ». L’institut scientifique ajoute qu’«il compare le début de l’été 2022, qui a commencé en mai, à l’été 2003, dont la chaleur a été définie comme« Hyperestremo ». À l’heure actuelle, les températures moyennes sont juste derrière celle de l’été, tandis que les précipitations sont inférieures à celles de 2003, mais l’année dernière et les autres années, la sécheresse a été encore pire ». En termes simples, nous sommes confrontés à un phénomène exceptionnel et pour le moment nous ne pouvons absolument pas dire si cette chaleur anormale, « hyper-extrême » en fait, se reproduira l’année prochaine et ainsi de suite. En effet, il est essentiel de ne pas confondre les pics maximaux extrêmes avec l’augmentation des températures moyennes causées par le changement climatique. Les phénomènes sont sans aucun doute liés entre eux, mais cela ne indique pas qu’été après été, nous aurions toujours une chaleur plus élevée que celle connue l’été précédent.

Pour donner un exemple, l’Observatoire géophysique Unimore a précisé qu’en juin 2022 la température moyenne à Modène était de 26,5°C, soit 2,9°C de plus que la moyenne de référence (1991 – 2020), mais en 2003 la température moyenne était de 27,5°C. date à laquelle nous ne savons même pas si l’été caniculaire que nous vivons sera le plus chaud de tous les temps ; elle sera certainement parmi les plus chaudes, mais 2003 pourrait encore tenir le « sceptre », justement compte tenu du fait que nous sommes confrontés à des canicules exceptionnelles. Le problème le plus grave est que ce qui est aujourd’hui extraordinaire pourrait devenir la norme dans quelques décennies, précisément à cause du changement climatique. Comme le montre un modèle climatique développé par l’organisation à but non lucratif californienne « Berkeley Earth », l’Italie a atteint en 2020 une température moyenne de 2°C supérieure à celle de l’ère préindustrielle. La projection prévoit qu’en 2100 cette température moyenne sera bien supérieure de 4,6 °C. Cela indique que nous aurons des étés nettement plus chauds au fil des années. Et le mercure surdimensionné n’est qu’un des nombreux drames déclenchés par le réchauffement climatique ; des famines aux incendies catastrophiques, en via l’élévation du niveau de la mer capable de couler des régions côtières entières, la propagation des maladies, la sécheresse extrême et bien plus encore.

Dans un autre billet, l’Observatoire géophysique d’Unimore précise que nous entrons dans « la période statistiquement la plus chaude de l’année », mais pour le moment « cela ne semble pas être une vague capable de battre le record historique du 29 juillet 1983, 38,5°C » , En référence à la situation à Modène. La tendance, cependant, « ressemble beaucoup à l’été 2003 ». A ce jour, précisent les experts de l’Université d’Emilie, 34 jours ont été comptés avec des températures maximales d’au moins 30°C, « un souffle de 2003 qui comme aujourd’hui était à 35 ». Attendons-nous donc à des étés de plus en plus chauds à l’avenir, mais pour le moment, nous ne pouvons certainement pas dire que celui de 2022 restera le plus frais pour le reste de nos vies, précisément à la lumière de son caractère exceptionnel (dans une tendance absolument négative et inquiétant).