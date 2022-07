L’alarme se déclenche-t-elle lorsque l’iPhone est activé sur Ne pas déranger, Silencieux, Éteint ou Veille ?

La configuration d’une alarme est une fonction principale que tout le monde exécute sur ses appareils. Alors que les téléphones des années plus anciennes pouvaient déclencher des alarmes même lorsque l’appareil s’éteignait. Ce n’est plus une chose pour les appareils modernes. Et, si vous avez un iPhone, vous voudrez peut-être également savoir si votre iPhone serait capable de déclencher l’alarme lorsqu’il était mis dans différents modes, éteint, silencieux, NPD ou même lors d’un appel. Dans ce guide, nous répondrons à diverses questions concernant le réveil sur un iPhone.

Le réveil est une fonctionnalité dont beaucoup de gens dépendent. Ainsi, il existe simplement un besoin général de savoir si le réveil fonctionnera toujours si l’appareil est mis dans un mode ou un état particulier. Personne ne veut commencer sa journée avec une alarme manquée, n’est-ce pas ? Alors, jetons un coup d’œil à diverses situations si l’alarme d’un iPhone sonnait ou non.

L’alarme se déclenche-t-elle lorsque l’iPhone est éteint ?

Alors, est-ce que l’alarme sonnerait si vous éteigniez l’iPhone ? La réponse à cette question est non. Vous voyez, tous les iPhones sont connus pour économiser la batterie lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ainsi, lorsque votre iPhone est éteint, les alarmes que vous avez éventuellement définies ne sonnent pas. Si vous vouliez quelque chose comme ça, il serait judicieux de vous procurer un ancien téléphone polyvalent de Nokia.

L’alarme se déclenche-t-elle lorsque la batterie de l’iPhone est vide ?

Eh bien, tout comme dans la situation ci-dessus, votre iPhone ne sonnera pas l’alarme si la batterie est déchargée. C’est du bon sens. La batterie du téléphone n’est pas alimentée, attendez-vous donc à une alarme manquée.

L’alarme se déclenche-t-elle lorsque l’iPhone est silencieux ou sur NPD ?

Maintenant, que votre téléphone soit en mode NPD ou non, tant que votre iPhone est allumé, l’alarme sonnera. Vous entendrez également la tonalité d’alarme que vous avez définie pour votre alarme si votre appareil est en mode silencieux ou réglé sur NPD.

L’alarme se déclenche-t-elle lorsque l’écran de l’iPhone est éteint ?

Eh bien, si votre iPhone est allumé mais en mode veille avec l’écran éteint, votre alarme sonnera définitivement. Tant que l’iPhone est sous tension, l’alarme sonnera en fonction de son horaire.

L’alarme se déclenche-t-elle pendant les appels Facetime sur iPhone ?

Vous pourriez être sur un appel vocal ou sur un appel de groupe en utilisant Facetime avec vos amis et vous avez le sentiment que l’alarme yan devrait se déclencher à cette heure particulière de la journée. Eh bien, l’alarme sonnera toujours. Cependant, puisque vous êtes en communication, vous verrez apparaître des notifications et des alertes indiquant que l’alarme sonne. L’alarme ne perturbera pas votre appel vocal ou vos appels Facetime.

Conclusion

Donc, la réponse est oui. Tant que votre iPhone est allumé, les alarmes se déclenchent. Même lorsque votre iPhone est réglé sur le mode avion, l’alarme sonnera sûrement, simplement parce que l’appareil est allumé. Le seul moment où les alarmes ne se déclenchent pas, c’est lorsque la batterie est déchargée ou lorsque l’appareil a été éteint. Nous espérons que cela a dissipé tous vos doutes concernant les alarmes sur un iPhone.

Plus d’articles connexes :