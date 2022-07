Les pliables et montres intelligentes de nouvelle génération de Samsung devraient faire leurs débuts le 10 août

En bref : le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung aura lieu le 10 août et proposera au moins deux nouveaux smartphones pliables et quelques smartwatches actualisées. Il est possible que Samsung ait également une surprise ou deux dans sa manche, mais nous devrons attendre le mois prochain pour en être sûr.

Le passionné de téléphone Evan Blass a récemment partagé une image sur Twitter soulignant la date supposée. Il a également affirmé que le nom de l’événement serait « Unfold Your World », ce qui ne laisse pas grand-chose à l’imagination.

** CETTE IMAGE A ÉTÉ ÉDITÉE POUR OBFUQUER CERTAINS DÉTAILS ** Regarde ce que j’ai fait là? pic.twitter.com/BrH4sT99yU – Evan Blass (@evleaks) 18 juillet 2022

La date coïncide avec les événements Unpacked précédents. Samsung organise historiquement ses événements Galaxy environ un mois avant Apple afin de sauter le pas sur la dernière actualisation de l’iPhone. Le 10 août correspond parfaitement à cette stratégie, car Apple aime généralement partager des informations sur ses nouveaux combinés début septembre avant de les lancer environ une semaine plus tard.

Événement Samsung / vidage de lancement (thread, 1/2) Lancement du S22 à Lavender le 26 août Plier 4

Noir fantôme, vert, beige

Annonce / précommandes le 10 août

Lancement le 26 août Retourner 4

Graphite, Bora Violet, Or Rose, Bleu

Annonce / précommandes le 10 août

Lancement le 26 août – Jon Prosser (@jon_prosser) 8 juin 2022

Selon la rumeur, Samsung pourrait dévoiler au moins deux nouveaux pliables le mois prochain, dont le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Fold 4. Aucun des deux ne devrait s’écarter beaucoup des homologues de la génération actuelle en termes de conception globale. Les précommandes pourraient ouvrir le même jour avant un lancement le 26 août.

Samsung devrait également présenter quelques nouveaux appareils portables, notamment la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Les fuites au cours des deux derniers mois semblent confirmer les rumeurs selon lesquelles Samsung supprime la lunette tournante physique.