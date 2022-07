Apple Arcade ajoute un nouvel onglet « Leaving Soon » avec 15 titres à supprimer dans un avenir proche

Apple Arcade – le service de streaming de jeux d’Apple – va bientôt perdre 15 titres car la société vient d’ajouter un nouvel onglet « Leaving Arcade Soon » avec des jeux qui ne feront plus partie des 200+ offres disponibles pour ses abonnés.

Tel que rapporté par TouchArcadeApple a ajouté au bas de l’onglet Arcade de l’App Store une nouvelle section intitulée « Leaving Arcade Soon », qui montre quels jeux seront supprimés du service de streaming dans un avenir proche.

Pour l’instant, Apple ne précise pas quand les titres partiront – ni quels nouveaux ajouts pourraient être les prochains. Vous pouvez seulement dire que ce sera « bientôt ». La publication indique que ce n’est pas la première fois qu’Apple Arcade supprime des titres, bien que ce soit la première fois qu’Apple en fasse la publicité.

Voici les 15 jeux actuels qui quitteront bientôt Apple Arcade :

Expiation : Cœur du Sureau

Brigade BattleSky : Harponneur

Cardpocalypse

Emploi sans issue

Ne m’embêtez pas !

Redoute Nautique

TerreNuit

Explottens Toboggan de vie

Au dessus des Alpes

Projection : Première lumière

Sortilège

Araignéesaures

Towaga : parmi les ombres

Vie quotidienne variée

Avec Apple Arcade supprimant ces jeux, cela soulève quelques questions sans réponse. Par exemple, les gens pourront-ils acheter la version complète de ces jeux sur l’App Store ? S’en vont-ils pour de bon ? Les gens perdront-ils le temps qu’ils investissent dans ces jeux (ou d’autres) ?

Comme la société n’a pas commenté le départ de ces titres, nous devrons voir si un document de support ou un porte-parole clarifiera quelle est la stratégie derrière cette décision.

Le service de streaming coûte 4,99 $/mois et il est disponible avec chaque abonnement Apple One. Vous pouvez en savoir plus sur tous les jeux disponibles ici.

Bien que je ne connaisse pas personnellement ces jeux, Apple Arcade propose des jeux iOS classiques populaires, ainsi que de grands titres tels que Fantastiquedu créateur de Final Fantasy.

