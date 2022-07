Dernier piratage de l’iPhone Pegasus : Apple a mis en garde les manifestants pro-démocratie en Thaïlande

Le dernier piratage de l’iPhone Pegasus à avoir été révélé ciblait plus de 30 manifestants pro-démocratie. Apple a détecté que leurs téléphones avaient été infectés par le logiciel espion de NSO et les a alertés.

La Thaïlande a fait l’objet de multiples coups d’État militaires au fil des ans, dont le plus récent remonte à 2014, avec un chef soutenu par l’armée toujours au pouvoir aujourd’hui après des élections largement considérées comme frauduleuses…

Document d’information sur le logiciel espion Pegasus de NSO

NSO Group fabrique un logiciel espion appelé Pegasus, qui est vendu au gouvernement et aux forces de l’ordre. La société achète des vulnérabilités de sécurité dites « zero-day » (celles qui sont inconnues d’Apple) auprès de pirates, et son logiciel est capable de monter des exploits sans clic – où aucune interaction de l’utilisateur n’est requise par la cible.

En particulier, le simple fait de recevoir un iMessage particulier – sans l’ouvrir ni interagir avec lui de quelque manière que ce soit – peut permettre à un iPhone d’être compromis, avec des données personnelles exposées.

Des premiers ministres, des fonctionnaires du département d’État américain, des hauts fonctionnaires de l’UE, des journalistes, des avocats et des militants des droits de l’homme font partie de ceux dont les iPhones ont été piratés par Pegasus.

Le gouvernement américain a interdit l’importation et l’utilisation de Pegasus, privant l’entreprise de sa clientèle la plus lucrative : les forces de l’ordre américaines. Apple a ajouté à la pression en poursuivant la société et en alertant les propriétaires d’iPhone infectés.

NSO prétend faire preuve de prudence dans l’approbation des clients, mais peu y croient, et le PDG de l’entreprise voulait déchirer même les règles revendiquées en vertu desquelles elle fonctionnait.

L’histoire troublée de la Thaïlande

La Thaïlande était à l’origine connue sous le nom de Siam, une monarchie absolue avec le roi contrôlant totalement le pays. Cela a changé avec la Révolution siamoise en 1932, mais les tensions entre la monarchie et le gouvernement se sont poursuivies. En 1946, le roi Bhumibol Adulyadej est devenu roi, et son règne de 70 ans a vu pas moins de 10 coups d’État et 17 constitutions différentes.

Le coup d’État le plus récent a eu lieu en 2014, lorsque le chef de l’armée Prayuth Chan-ocha a pris le contrôle du pays. Des élections ont eu lieu en 2019, mais peu pensent qu’elles étaient justes, et il n’y a pas eu de surprise lorsque le parti de Prayuth a été déclaré vainqueur.

L’année suivante, le parti d’opposition Future Forward a été dissous par un tribunal et des accusations criminelles ont été portées contre son fondateur, Thanathorn Juangroongruangkit.

Les militants pro-démocratie, menés principalement par des étudiants, tentent de faire adopter une nouvelle constitution et des élections équitables.

Dernier piratage iPhone Pegasus

Le Washington Post rapporte qu’Apple a détecté le logiciel espion Pegasus de NSO sur les iPhones de plus de 30 militants et sympathisants.

Plus de 30 militants et sympathisants thaïlandais ont été piratés avec le puissant logiciel espion Pegasus du groupe NSO, ont déclaré des groupes civils dimanche soir, lors de la première campagne nationale mise en lumière parce qu’Apple avait mis en garde les utilisateurs d’iPhone ciblés. Apple a lancé des avertissements aux victimes présumées de Pegasus en novembre, incitant certains des destinataires thaïlandais à contacter des organisations civiques qui ont ensuite consulté iLaw, un groupe local de défense des droits de l’homme qui a plaidé pour une nouvelle constitution rédigée par des représentants élus. iLaw a ensuite aidé à localiser davantage de victimes. iLaw a publié un nouveau rapport identifiant de nombreuses victimes de piratage par leur nom, dont deux de ses propres participants. Un autre rapport provient du Citizen Lab, basé à Toronto, qui analyse les traces numériques laissées dans les téléphones portables et a nommé Pegasus comme un programme d’attaque pour pénétrer dans les appareils en 2020 et 2021. Amnesty International a examiné certains des téléphones en utilisant une méthode différente et était d’accord avec Les conclusions du Citizen Lab […] Parmi les Thaïlandais touchés par Pegasus figurent cinq membres et collègues de FreeYouth, dont Jutatip Sirikhan, ancien président d’un syndicat étudiant en Thaïlande ; quatre membres de WEVO, abréviation de We Volunteer, qui protège d’autres groupes dans l’action publique ; et quatre membres du front uni des affaires d’État et des manifestations de l’Université de Bangkok. L’avocat des droits de l’homme Anon Nampa, qui a défendu des militants accusés d’avoir enfreint la loi et insulté le roi, a été infecté à plusieurs reprises

Photo : Clint Oka/Unsplash

