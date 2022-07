Claviers interactifs pour contrôler les diffusions en direct

Faire des émissions en direct sur Internet est déjà quelque chose à la portée de pratiquement tout le monde. Un téléphone mobile avec appareil photo et un accès au réseau sont les exigences minimales pour le faire. Cependant, sur des plateformes comme Twitch ou YouTube, les créateurs de contenu améliorent souvent la qualité de leurs flux avec des transitions, des changements d’écran et divers ajustements qui permettent au téléspectateur de voir l’émission comme s’il s’agissait d’un programme télévisé. Tous ces changements peuvent être effectués avec des raccourcis clavier, mais idéalement, vous devriez avoir un clavier interactif pour le faire.

Les meilleurs claviers interactifs pour le streaming

Si vous cherchez un clavier interactif pour être votre propre producteur, voici les meilleures propositions qui existent :

Stream Deck – Elgato

Le Stream Deck est l’appareil le plus connu sur ce marché. Il permet une personnalisation complète à la fois de l’action de chacune de ses touches et de ses icônes, qui sont de petits écrans. Tout ce processus se fait avec Elgato Key Creator, un logiciel très intéressant. Le seul point négatif de ce produit est son prix, même si comme vous le verrez dans la suite de l’article, certains de ses concurrents sont encore plus chers.

Diffuseur en direct AVerMedia

Le point fort de ce modèle est le son, puisqu’il dispose d’un mixeur audio 6 pistes. Cet appareil dispose d’un écran de 5 pouces et de quatre boutons entièrement personnalisables.

L’écran ne sert pas seulement à placer des icônes, mais il sert également à voir des informations en temps réel sur ce que nous voulons, telles que des informations sur l’ordinateur que nous utilisons, des alertes ou un accès rapide aux scènes.

Loupedeck en direct

Cette console de streaming n’a pas non plus un prix particulièrement abordable, mais elle est plus complète que la version Elgato. Loupedeck Live n’a pas les boutons au format physique, mais dispose plutôt d’un écran tactile directement. Sur ses côtés, l’appareil dispose de plusieurs cadrans analogiques entièrement personnalisables et de 7 boutons ronds qui peuvent également être personnalisés avec des macros et d’autres actions.

Un autre point fort du Loupedeck Live est son écosystème. Le produit a une grande variété de plugins et de profils déjà créés, nous n’aurons donc pas à passer beaucoup de temps à créer nos raccourcis si nous ne le voulons pas. L’appareil a également une construction très robuste et ses matériaux sont de qualité.

Contrôleur de flux Razer

C’est l’un des derniers produits de Razer. Il a été présenté il y a quelques jours comme une excellente alternative au Stream Deck. Le Razer Stream Controller a un design pratiquement identique à celui de Loupedeck, ce qui est tout à fait logique, puisque le projet a été développé par ladite société. Il a de la place pour environ 12 icônes tactiles, 6 cadrans analogiques et 7 boutons programmables.

L’appareil utilise le même logiciel de personnalisation que le Loupedeck Live, vous pouvez donc utiliser ses plus de 70 profils déjà créés, ainsi que ses plugins et packs d’icônes. Ce modèle met également en avant sa compatibilité avec les produits et services. Le Razer Stream Controller s’intègre non seulement bien à OBS, mais peut également être associé à des appareils domotiques comme Philips Hue.

