Le troll des brevets Sonrai Memory poursuit Apple pour violation présumée de la technologie HP

Une autre semaine, un autre troll des brevets poursuit Apple pour violation présumée de brevets achetés dans le seul but d’intenter des poursuites.

Sonrai Memory a déposé des plaintes pour contrefaçon similaires contre un large éventail d’autres entreprises technologiques, notamment Google, Lenovo, LG, Samsung et Western Digital…

Les procès ont été repérés par Apple manifestement.

L’entité non pratiquante (NPE) affirme qu’Apple a enfreint les brevets accordés 6 874 014 intitulés « Puce multiprocesseur avec plusieurs systèmes d’exploitation » et 6 724 241 intitulés « Circuit de pompe à charge variable avec charge dynamique ». Les brevets appartenaient à l’origine à Hewlett-Packard et à une société de semi-conducteurs du nom d’Atmel qui a fermé ses portes en 2016.

Bien sûr, Sonrai Memory ne fait rien, ils poursuivent simplement de grandes entreprises avec des poches profondes. Une simple recherche sur Google vous montrera une longue liste de leurs poursuites contre Texas Instruments, Samsung, Lenovo, AMD et maintenant Apple. Pourtant, aussi ennuyeux que soient les procès en matière de brevets, Apple doit les prendre au sérieux, car ils battent parfois Apple devant les tribunaux, comme l’a fait Optis Wireless.

La société affirme que les iPhones d’Apple des modèles 6 à 13 Pro Max, ainsi que divers modèles de Mac datant de 2018 enfreignent leurs brevets.