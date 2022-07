Comment débloquer le costume Golden Gladiator dans Fall Guys

Ces jours-ci, Fall Guys célèbre les soi-disant Idol Games, un événement qui vous permet de débloquer l’un des meilleurs skins du jeu : le costume de gladiateur doré. L’événement est livré avec sa propre liste de lecture avec des modes de jeu spécifiques et un ensemble de défis qui nous devons remplir si nous voulons mettre la main sur le costume en question.

Nous devrons trouver un match dans l’Hexanillo, les équipes, les duos et les listes individuelles et gagner au moins un match dans chacun d’eux pour obtenir le costume tant attendu de Gladiateur d’Or. Ce n’est pas une tâche facile, mais c’est précisément la grâce des jeux d’idoles. « C’est l’un des défis les plus difficiles qui aient jamais existé dans Fall Guys. Deux fois ce à quoi vous pouvez penser et un peu plus. Ou mieux, multipliez ce que vous pensiez par quatre », plaisantent-ils sur les réseaux du jeu.

Le test se termine le 18 juillet, alors brillez-vous si vous voulez avoir le skin.

Idol Games Challenges dans Fall Guys

Nous devons terminer les actions ou défis suivants au moins une fois pour finir par débloquer le costume de Golden Gladiator dans Fall Guys :

Jouez n’importe quel tour d’Hexanillo (Ring Hexathlon) Victoire à Hexanillo (Ring Hexathlon) Atteindre le tour 3 du mode Squads Atteindre le tour final en mode Squads Gagner en mode escouade Atteindre le Round 3 en mode Duo Gagner une partie en Duo Atteindre le Round 4 en solo Atteindre le tour final en solo Gagner un seul jeu

Récompenses Idol Games et costume de gladiateur doré

Chaque fois que nous terminons un défi, ils nous donneront 100 étoiles et au fur et à mesure que nous accumulerons les prix ou récompenses suivants seront débloqués :