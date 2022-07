Quelles sont les différences entre les gammes G et C des Smart TV LG ?

Le haut de gamme des téléviseurs LG est composé de deux séries différentes qui ont vu le jour en 2020 avec les téléviseurs LG CX et LG GX. Quelques années se sont écoulées depuis lors, et LG a amélioré ces deux séries séparément. Et, même si au début nous pouvions voir peu de différences entre les deux, nous pouvons aujourd’hui souligner quelques différences intéressantes entre les deux modèles de la marque coréenne.

Support et ancres

L’une des grandes différences entre ces deux séries est la façon dont les téléviseurs sont montés. Ceux de la gamme C disposent d’un support central qui permet de poser la Smart TV sur une table. Il a également l’ancre VESA typique derrière lui au cas où vous voudriez le placer sur le mur.

En parallèle, la gamme G s’oriente directement vers le montage mural. Son design est plus mince et il n’y a pas de base. Pour l’installer, nous devons acheter une ancre correcte pour notre salon. Il existe des moyens de les installer sans les ancrer -LG a sa propre base, c’est ce que vous verrez dans les stores et les foires-, mais ce n’est pas idéal.

Taille et prix des panneaux

Les téléviseurs LG C2 OLED actuels commencent à 42 pouces et sont également vendus avec des diagonales de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Les modèles LG G2 OLED partent d’une étape supérieure, puisque le modèle le moins cher a un panneau de 55 pouces. Après ce modèle, les sauts sont identiques à ceux qui viennent d’être mentionnés dans le C2, à l’exception qu’après le modèle 83 pouces, il existe un modèle G2 97 pouces.

Cela se remarque également dans le prix. À pouces égaux, la gamme « Gallery » – c’est-à-dire les modèles G2 – est considérablement plus chère.

qualité et brillance

Ces deux sections ont également pris leurs distances au fil des générations. Alors que dans les générations précédentes, les deux modèles arboraient un panneau pratiquement identique, les modèles OLED Evo 2022 présentent quelques différences.

Le LG C2 offre 10% de luminosité en plus que le C1 qu’il remplace. Cependant, le G2 brille 30 % plus fort que le G1. Par conséquent, le G2 gagne à nouveau dans cette section, car c’est le modèle qui fonctionne le mieux dans des environnements très bien éclairés.

Du son

Les deux gammes offrent un son de qualité, prenant en charge plusieurs technologies telles que Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby AC-4.

Les modèles C2 sont équipés d’un système 2.2 de 40 watts. Cependant, les téléviseurs G2 vont encore plus loin en passant à une configuration 60 watts 4.2. En pratique, les téléviseurs intelligents LG G2 offrent une expérience beaucoup plus réaliste et approfondie.

Conception et matériaux

Les deux modèles haut de gamme de LG diffèrent également sur ce point depuis leur création. Les téléviseurs LG CX et leurs évolutions respectives sont destinés à la maison. En revanche, les variantes du LG GX sont plus fines et privilégient le design avant tout.

Dans cet aspect, bien que les modèles Gallery aient l’air plus esthétiques, tout dépendra de nos goûts et de ce que nous sommes prêts à dépenser pour un téléviseur ou un autre.